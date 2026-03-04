الدفاعات السعودية تعترض صواريخ باليستية في الرياض والخرج.. تفاصيل

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن التصعيد الإقليمي في الخليج خلال الأيام الأربعة الماضية استمر، حيث قامت المملكة العربية السعودية بالتصدي لعدد من الهجمات الصاروخية، موضحا أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم اعتراض عدة صواريخ من نوع كروز وصواريخ بالستية استهدفت مناطق في الرياض والمنطقة الشرقية.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن السفارة الأمريكية في المملكة كانت قد أصدرت تحذيرًا يوم أمس بشأن استهداف المنطقة الشرقية، وتحديدًا مدينة الظهران التي تضم القنصلية الأمريكية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأماكنهم وعدم التوجه إلى مقر القنصلية، ضمن توجيهات أمنية مكثفة من السلطات السعودية.

وأكد الوصيف أن جميع الأجهزة الأمنية تعمل بتنسيق كامل لضمان سلامة واستقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة فيما يتعلق بالهجمات، وأن وزارة الدفاع أكدت اعتراضها لصواريخ كروز وبالستية استهدفت منطقة الرياض.