ترامب يفتح باب التغيير من داخل طهران.. تصعيد عسكري غير مسبوق ورسائل انفتاح تعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط
إسرائيل تنتظر الإعلان عن المرشد الإيراني الجديدة لضمه لقائمة الاغتيالات
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 على بعد استمرار موجة الانخفاض الحاد التي شهدها المعدن النفيس، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا، حيث سجل تراجعًا تجاوز 300 جنيه، وسط حالة من القلق والترقب بين المواطنين والمستثمرين. 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

كما هبط جنيه الذهب بحوالي 2400 جنيه، ما أثار حالة من الترقب حول مصير الأسعار خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس في مصر

وفقًا لأحدث تحديثات سوق الصاغة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 8,270 جنيه للشراء – 8,325 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 21: 7,235 جنيه للشراء – 7,285 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 18: 6,200 جنيه للشراء – 6,245 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 14: 4,825 جنيه للشراء – 4,855 جنيه للبيع

سعر الأونصة: 257,180 جنيه للشراء – 258,960 جنيه للبيع

سعر الأونصة بالدولار: 5,130.05 دولار

وتُعد هذه الأسعار بدون احتساب المصنعية، التي تختلف حسب كل محل ومدينة.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

أسباب تراجع الذهب اليوم

يشير خبراء السوق إلى أن الانخفاض جاء نتيجة عدة عوامل متزامنة، أبرزها:

  • هبوط سعر الأوقية عالميًا خلال الساعات الأخيرة
  • استقرار سعر الدولار نسبيًا داخل البنوك 
  • ضعف الإقبال على الشراء ، خاصة من المقبلين على المشغولات التقليدية
  • اتجاه بعض المتعاملين للبيع انتظارًا للوصول إلى مستويات سعرية أقل

كل هذه العوامل شكلت ضغطًا مباشرًا على سعر عيار 21 اليوم، وجعل العيار الأكثر تداولًا تحت المجهر.

سعر الذهب عيار 21

يظل سعر الذهب عيار 21 المؤشر الأهم لحركة السوق، نظرًا لاستخدامه الواسع في الشبكات والمشغولات الذهبية، وقد سجل اليوم 7,235 جنيهًا للشراء و7,285 جنيهًا للبيع.

أما سعر جنيه الذهب، فقد هبط إلى مستويات 58,160 جنيهًا، ويُعد خيارًا مفضلًا لدى شريحة كبيرة من المستثمرين لحفظ القيمة، إلا أن حالة التذبذب الحالية تدفع البعض للتريث قبل الشراء.

سعر الذهب

توقعات الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مع ارتباطها الوثيق بالتصعيد في الشرق الأوسط بتحركات السوق العالمية، قرارات الفائدة، وأسعار الدولار، ما يجعل السوق مفتوحًا على جميع الاحتمالات بين المزيد من الانخفاض أو ارتداد محتمل، ويستدعي متابعة يومية للأسعار لاتخاذ قرار استثماري سليم.

هذا التراجع يمثل فرصة محتملة للشراء للادخار على المدى المتوسط والطويل، مع التأكيد على عدم استخدام كامل السيولة دفعة واحدة ومراقبة حركة السوق بشكل مستمر.

