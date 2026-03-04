نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 على بعد استمرار موجة الانخفاض الحاد التي شهدها المعدن النفيس، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا، حيث سجل تراجعًا تجاوز 300 جنيه، وسط حالة من القلق والترقب بين المواطنين والمستثمرين.



كما هبط جنيه الذهب بحوالي 2400 جنيه، ما أثار حالة من الترقب حول مصير الأسعار خلال الأيام المقبلة.



سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس في مصر

وفقًا لأحدث تحديثات سوق الصاغة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 8,270 جنيه للشراء – 8,325 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 21: 7,235 جنيه للشراء – 7,285 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 18: 6,200 جنيه للشراء – 6,245 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 14: 4,825 جنيه للشراء – 4,855 جنيه للبيع

سعر الأونصة: 257,180 جنيه للشراء – 258,960 جنيه للبيع

سعر الأونصة بالدولار: 5,130.05 دولار

وتُعد هذه الأسعار بدون احتساب المصنعية، التي تختلف حسب كل محل ومدينة.



أسباب تراجع الذهب اليوم

يشير خبراء السوق إلى أن الانخفاض جاء نتيجة عدة عوامل متزامنة، أبرزها:

هبوط سعر الأوقية عالميًا خلال الساعات الأخيرة

استقرار سعر الدولار نسبيًا داخل البنوك

ضعف الإقبال على الشراء ، خاصة من المقبلين على المشغولات التقليدية

اتجاه بعض المتعاملين للبيع انتظارًا للوصول إلى مستويات سعرية أقل

كل هذه العوامل شكلت ضغطًا مباشرًا على سعر عيار 21 اليوم، وجعل العيار الأكثر تداولًا تحت المجهر.

سعر الذهب عيار 21

يظل سعر الذهب عيار 21 المؤشر الأهم لحركة السوق، نظرًا لاستخدامه الواسع في الشبكات والمشغولات الذهبية، وقد سجل اليوم 7,235 جنيهًا للشراء و7,285 جنيهًا للبيع.

أما سعر جنيه الذهب، فقد هبط إلى مستويات 58,160 جنيهًا، ويُعد خيارًا مفضلًا لدى شريحة كبيرة من المستثمرين لحفظ القيمة، إلا أن حالة التذبذب الحالية تدفع البعض للتريث قبل الشراء.



توقعات الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مع ارتباطها الوثيق بالتصعيد في الشرق الأوسط بتحركات السوق العالمية، قرارات الفائدة، وأسعار الدولار، ما يجعل السوق مفتوحًا على جميع الاحتمالات بين المزيد من الانخفاض أو ارتداد محتمل، ويستدعي متابعة يومية للأسعار لاتخاذ قرار استثماري سليم.

هذا التراجع يمثل فرصة محتملة للشراء للادخار على المدى المتوسط والطويل، مع التأكيد على عدم استخدام كامل السيولة دفعة واحدة ومراقبة حركة السوق بشكل مستمر.