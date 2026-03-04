السجن المؤبد لقتلة شاب بعدما هشموا رأسه في الوراق

عاقبت محكمة جنايات الجيزة 3 متهمين بالسجن المؤبد لإدانتهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة الوراق.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه إثر خلافات سابقة، وأعدوا سلاحين أبيضين و”شومة”، ثم ترصدوا له أسفل مسكنه. وما إن شاهدوه حتى اعتدوا عليه بالأسلحة، محدثين إصاباته التي أودت بحياته في الحال.

وأثبتت التحقيقات ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما سلاحان أبيضان، وأقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث. كما أسندت النيابة إليهم تهمة إحراز أسلحة بيضاء وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن إصابات رضية بالرأس، أسفرت عن كسر بقاعدة الجمجمة ونزيف دموي بالمخ، وهي إصابات تتفق مع التعدى باستخدام الأداة المضبوطة، وتزامنت مع وقت وقوع الحادث.

وبناءً على ما ثبت بالأوراق وأقوال الشهود والتقارير الفنية، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.