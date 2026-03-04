قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

أسماء عبد الحفيظ

في رمضان تزداد الشكوى من آلام المرارة واضطرابات الهضم، بسبب تغيير مواعيد الأكل والإفراط في تناول الدهون والمقليات بعد ساعات طويلة من الصيام.

 لكن المفاجأة أن الحل قد يكون في خضار بسيط ومتوفر في كل بيت: الخيار.

قد يلعب الخيار دورًا مهمًا في حماية المرارة وتقليل فرص الالتهاب خلال الشهر الكريم.

لماذا تزداد مشكلات المرارة في رمضان؟

فى إطار هذا قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه خلال الصيام، تبقى المرارة لفترة طويلة دون إفراز العصارة الصفراوية بكميات كبيرة، ثم يأتي الإفطار بوجبة دسمة وغنية بالدهون، فتضطر المرارة للانقباض المفاجئ لإفراز العصارة بكثافة. هذا التغيير الحاد قد يسبب:

  • مغص مراري
  • شعورًا بالامتلاء والانتفاخ
  • ألمًا في الجانب الأيمن من البطن
  • أحيانًا التهابًا لدى من لديهم حصوات

كيف يساعد الخيار في حماية المرارة؟

الخيار يتميز بعدة خصائص تجعله صديقًا للجهاز الهضمي عمومًا، والمرارة خصوصًا:

1- غني بالماء

يحتوي الخيار على نسبة عالية جدًا من الماء، ما يساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل لزوجة العصارة الصفراوية.

2- منخفض الدهون

تناوله لا يرهق المرارة، بل يساعد على موازنة الوجبة الدسمة.

3- يحتوي على ألياف خفيفة

الألياف تساهم في تنظيم عملية الهضم ومنع الإمساك، وهو عامل مهم لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي.

هل الخيار وحده يكفي؟

بالطبع لا يوجد طعام واحد يمنع التهاب المرارة بنسبة 100%، لكن إدخال الخيار ضمن النظام الغذائي الرمضاني قد يقلل من فرص التهيج، خاصة عند تناوله:

  • في بداية الإفطار ضمن طبق السلطة
  • أو بين الوجبات بدلًا من الأطعمة الدسمة
  • أو في السحور مع الزبادي

أطعمة تزيد خطر التهاب المرارة في رمضان

للحفاظ على صحة المرارة، يُفضل تقليل:

  • المقليات الثقيلة
  • اللحوم الدسمة
  • الحلويات الغنية بالسمن
  • الإفراط في الأكل دفعة واحدة

نصائح ذهبية لحماية المرارة في رمضان

  • ابدأ الإفطار بكميات صغيرة
  • تجنب الصدمة الدهنية بعد الصيام
  • قسم وجبتك على مرحلتين
  • أكثر من الخضروات الطازجة
  • اشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور
