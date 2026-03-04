قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض

مسلسل صحاب الأرض
مسلسل صحاب الأرض
أحمد إبراهيم

يعرض صناع مسلسل “صحاب الأرض” اليوم فيلما تسجيليا يحمل اسم “مفتاح العودة” وذلك بعد ان عرضت أمس الحلقة 14 من المسلسل والتى أعلن عنها بيتر ميمي أنها الأخيرة. 

والفيلم التسجيل الذى يعرض اليوم ويحمل اسم   “مفتاح العودة”، وهو من إخراج كريم الشناوي وأمير الشناوي، والفيلم يحكي قصص حقيقية لأطفال من غزة عاشوا تجربة الحرب والنزوح، ويسلط الضوء على الحكايات الإنسانية للشهداء الفلسطينيين، الذين تحولوا لأرقام تعرض يوميًا على شاشات التلفزيون.

ويعرض الفيلم مساء اليوم، في ختام مسلسل صحاب الأرض، في رسالة واضحة ومباشرة من من نجوم وصناع العمل لـ أصحاب الأرض الحقيقيين في فلسطين، الذين علموا العالم أجمع معنى الصبر والإصرار والتضحية من أجل الأرض.

مسلسل “صحاب الأرض”

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

تتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

يأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي. 

فيلم مفتاح العودة مسلسل صحاب الأرض إياد نصار منة شلبي أبطال فيلم مفتاح العودة

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

