يسرا: إلى كل أهالينا في الوطن العربي قلبنا معاكم في الأيام الصعبة دي

وجهت الفنانة يسرا رسالة الي شعوب الدول العربية بعد ضرب ايران لعدد من القواعد الأمريكية في الخليج

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي اكس :" إلى كل أهالينا في الوطن العربي،

‏قلوبنا معكم في هذه الأيام الصعبة، ونخص بالدعاء كل من تأثر بالهجوم والحرب الحالية. نشعر بألمكم ونتمنى من الله أن يحفظكم من كل سوء، وأن يربط على قلوبكم، وأن ينصركم ويبدل خوفكم أمنًا وحزنكم فرجًا.

‏

تابع :" نسأل الله أن يحمي الأبرياء، ويطمئن القلوب، ويكتب السلام القريب لكل أرض أنهكها الألم. أنتم في دعائنا دائمًا، والله خير الحافظين.

‏اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وكن لهم سندًا وأمانًا، واكتب لهم نصرًا قريبًا يداوي الجراح ويعيد البسمة للوجوه المتعبة. اللهم بدّل خوفهم أمنًا، وحزنهم فرحًا، واجبر خواطرهم جبرًا يليق بعظمتك.