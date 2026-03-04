قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
غواصة أمريكية تغرق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
عزة عاطف

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت السيارات الحديثة أكثر اتصالاً من أي وقت مضى، مما وفر مستويات غير مسبوقة من الأمان والراحة. ومع ذلك، فإن هذا التدفق المستمر للبيانات فتح أبوابًا ومخاطر تقنية لم تكن في حسبان مالكي المركبات. 

ومن أبرز هذه المخاطر ما كشفه باحثون مؤخرًا حول إمكانية تتبع السيارة بدقة عبر نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

نظام TPMS: وسيلة أمان تتحول إلى أداة للتجسس

يعتمد نظام مراقبة ضغط الإطارات بشكل أساسي على مستشعرات صغيرة داخل كل إطار لإرسال بيانات حيوية حول مستوى الضغط لضمان سلامة القيادة. 

لكن المكمن الخطير في هذه التقنية، حسبما حذر الباحثون، هو أن هذه المستشعرات تبث إشاراتها لاسلكيًا وبشكل دائم. 

هذه الإشارات يمكن استغلالها لتمكين تتبع المركبات بشكل سري ودقيق دون علم صاحبها.

غياب التشفير: الثغرة التي تجعل التتبع ممكنًا

تكمن المشكلة التقنية الكبرى في أن كل مستشعر إطار يقوم ببث معرف فريد وثابت (Unique ID) خاص به. 

الأخطر من ذلك هو أن هذه المعرفات تُبث دون أي نوع من أنواع التشفير، مما يجعلها متاحة لأي جهاز استقبال خارجي يقع ضمن نطاق الإشارة. 

وبمجرد التقاط هذا المعرف الثابت، يصبح من السهل ربطه بمركبة معينة ومراقبة تحركاتها في كل مرة تمر فيها بجانب أجهزة الاستقبال.

معدات رخيصة وتتبع واسع النطاق

لم يعد التجسس على السيارات يتطلب ميزانيات ضخمة أو تقنيات معقدة؛ فقد أثبتت الدراسات أن استخدام أجهزة استقبال منخفضة التكلفة، لا تتجاوز قيمتها 100 دولار، كافٍ تمامًا لالتقاط ملايين الرسائل الصادرة عن إطارات السيارات. 

ومن خلال توزيع هذه الأجهزة البسيطة في أماكن استراتيجية، تمكن الباحثون من رصد وتحديد مواقع المركبات بدقة، مما يثبت أن الخصوصية الرقمية للسائقين باتت مهددة من أبسط القطع الميكانيكية في سياراتهم.

بينما تستمر شركات السيارات في تعزيز ميزات الاتصال، تظل أنظمة مثل TPMS تذكرنا بضرورة مراجعة البروتوكولات الأمنية للقطع الثانوية. 

إن الاعتماد على أنظمة غير مشفرة في عالم مليء بالمخترقين يضع أمن السائقين وخصوصيتهم على المحك، مما يستوجب تحركًا من المصنعين لتشفير هذه البيانات وجعلها غير قابلة للاختراق أو التتبع الخارجي.

تتبع إطارات السيارات السيارات تتبع السيارات نظام TPMS أمن السيارات ثغرة إطارات السيارات الخصوصية الرقمية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بنظام البيع بالدولار

مجلس الوزراء

الموافقة على منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش

مجلس الوزراء

الوزراء: مد خدمة عدد من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد