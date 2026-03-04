صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب عقب هجوم صاروخي من إيران

دوت صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب ومناطق واسعة من وسط إسرائيل، عقب هجوم صاروخي باليستي جديد نسب إلى إيران، ما أثار حالة من التأهب والقلق بين المستوطنين.

وامتد نطاق الإنذارات إلى شمال الجليل، حيث أطلقت صواريخ من الأراضي اللبنانية، وفق ما أفادت به صحيفة “تايمز أو إسرائيل”، في مؤشر على تزامن جبهات التصعيد.

وفي السياق ذاته، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات مبكرة لسكان شمال البلاد بعد رصد دفعة إضافية من الصواريخ الباليستية، داعياً المستوطنيين إلى التوجه الفوري نحو الملاجئ والبقاء في الأماكن المحصنة حتى إشعار آخر، في ظل استمرار حالة الاستنفار الأمني.