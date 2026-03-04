قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب عقب هجوم صاروخي من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

يبدو أن قدر هذه المنطقة، هو الخروج من حرب، والدخول في أخرى. هي تجدد نفسها في آتون حروب لا تملك قرارها. كأنه كتب عليها أن تكون في هذه الدوامة. أسيرة الخوف واللا يقين تجاه المستقبل. تقرر الولايات المتحدة وإسرائيل، الهجوم علي إيران. وفق حسابات تري إيران مهددة لكلتاهما. بل مهددة للعالم. ولا يعرف بعد حجم وعمق ما ستحدثه هذه الحرب من تحولات في المنطقة. وهو أمر متعلق بمقدار طول أمدها، أو قصره. وبمقدار اتساع رقعتها أو انكماشها. تحت مزاعم الدبلوماسية، وجولات التفاوض. تعرضت إيران، لخداع استراتيجي. مرتين. مرة في حرب الأثنا عشر يوما، من العام الماضي. واليوم. وفي المرتين، كانت الخسائر فادحة. علي نحو كشف عن الصدوع الكبيرة في بنية النظام وهياكله الأمنية.      
ومع ذلك بدا النظام الإيراني، وعلي الرغم من الضربات القاسمة. قادرا حتي الآن علي الأقل. علي مهاجمة إسرائيل، في العديد من مدنها، وشل الحركة بها. لكن ما بدا لافتا في السلوك العسكري الإيراني، وهي تتصدي للهجوم الإسرائيلي الأمريكي. أن الأعداء والأصدقاء قد تشابهوا عليها. بيد أن للحرب، وجه أخر. والسؤال هنا، حرب من هذه؟ وما منطقها ومبررها الأخلاقي؟ وهل لها أهداف غير تلك التي اعلنها ترامب، أو ناتنياهو. عن ضرورة تغيير النظام، والقضاء علي قدراته العسكرية، وتحقيق حرية الشعب الإيراني. 
وإذا صح وفق لكثير من المراقبين، أن هذه الحرب. هي حرب إسرائيل، أكثر من ما هي حرب أمريكا. فعلينا إذن أن نعيد النظر في مبدأ ناتنياهو، بشأن ما سماه صناعة شرق أوسط جديد. ترسم خرائطه إسرائيل، وتكون هي مركزه، والممسك بأعنته سياسة واقتصادا، وسطوة قوة لا تدانيها قوة. والشرط اللازم لتحقيق هذا الشرق الأوسط الجديد. وفق الرؤية الإسرائيلية. سيقوم علي تجريف القوة، في جغرافيا الشرق الأوسط القديم. وتجريف القوة، خطة بدأت باكرا. بضرب المشروع العراقي 1981، ثم بالحرب الأمريكية، علي العراق. وتدميره بعد 22 عاما من ذلك الهجوم. تجربف القوة، تواصل منذ ذلك التاريخ، حتي بات جزءا من يوميات المنطقة. ميدانيا وسياسيا. ففي فلسطين، توشك إسرائيل، علي تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، في نسختيه المسالمة والمقاومة. بما قد يفضي إلي القضاء تماما علي فكرة الدولة الفلسطينية. أيضا، القضاء علي "حزب الله" في لبنان. وضرب قدراته العسكرية، وتصفية قادته. تجريف القوة، تم ويتم في سوريا، ما بعد بشار. حيث دمرت إسرائيل،القدرات العسكرية لـ سوريا.
أحداث المنطقة، ليست وقائع معزولة في جغرافيتها، فالمنطقة العربية، لم تفق بعد من وقع الصدمة. وهي تسمع لأول مرة، السفير الأمريكي في إسرائيل. يقول: إنه لا بأس من أن تستولي إسرائيل، علي كامل أراضي الشرق الأوسط. لأن هذا ما وعدها به الرب. حسب مزاعمه. حديث السفير، بدا منسجما ولائقا، مع تصورات ترامب نفسه. لما ينبغي أن تكون عليه مساحة تل أبيب، التي تأسف علي صغرها. الحرب علي إيران، بروفة عملية، لسياسة "تجريف القوة". وتهيئة المسرح، لظهور إسرائيل، القوة العظمي والأخطر في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

الشاب المعتدي عليه

من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حسام موافي

اللي مصاب بهذا المرض ميصومش في رمضان.. حسام موافي يكشف التفاصيل

إيران

صراع النفس الطويل.. كيف تستعد إيران وحزب الله لمواجهة استنزاف إقليمية ممتدة؟

لبنان

محلل سياسي: نتنياهو يسعى لإقامة حزام أمني وتهجير جنوب لبنان بالكامل

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

المزيد