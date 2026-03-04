عمرو دياب ولا محمد رمضان؟.. عصام صاصا: الهضبة

وقع عصام صاصا مغني المهرجانات، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

ووجه رامز جلال، سؤالا لعصام صاصا، قائلا:" لو عندك فرصة تعمل دويتو مع عمرو دياب ومحمد رمضان تختار مين؟، ورد :" عمرو دياب ".

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم.