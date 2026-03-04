لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم.

وأكدت الوزارة، بشكل قاطع، أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية، منوهة بأن ما أثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظًا على المهنية الإعلامية ومنعًا لإثارة أي لبس أو بلبلة.

كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية.