رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

اختتمت فعاليات رالي "رمال باها الفيوم 2026" بعد يوم من المنافسة القوية التي أُقيمت في عمق الصحراء الغربية بمحافظة الفيوم، وسط أجواء حماسية ومشاركة لافتة من محترفي رياضات المحركات وهواة التحدي الصحراوي.

النسخة الجديدة من الرالي شهدت زيادة واضحة في عدد المشاركين مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس تنامي شعبية سباقات الباها في مصر، وتطور مستوى التنظيم والبنية الفنية للحدث، الأمر الذي عزز ثقة المتسابقين المحليين والدوليين في خوض التجربة داخل الأراضي المصرية.

وأكد أحمد السرجاني، منظم رالي رمال باها الفيوم 2026‏، أن الحدث يمثل خطوة جديدة لدعم سياحة المغامرات، وإبراز الطبيعة الفريدة التي تتميز بها محافظة الفيوم، إلى جانب تعزيز مكانة مصر على خريطة الراليات الصحراوية إقليميا ودوليا.

وأوضح السرجاني أن النسخة الحالية شهدت مشاركة 14 فريقا من أبرز الفرق المصرية المتخصصة في سباقات السيارات، فيما بلغت المسافة الإجمالية للرالي قرابة 160 كيلومترا، تنوعت بين مسارات صخرية ورملية وتضاريس مختلفة.

وأشار السرجاني إلى أن مسار هذا العام كان أكثر صعوبة من السابق، حيث تضمن غرودا وكثبانا رملية أكبر، ما رفع مستوى التحدي أمام السائقين والملاحين، وفرض عليهم الاعتماد على مهارات القيادة الدقيقة والقدرة على التعامل مع التضاريس المتغيرة.

ويأتي تنظيم الرالي ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة لدعم الفعاليات الرياضية والسياحية، وبالتعاون مع وزارة البيئة ونادي السيارات والرحلات المصري، وبتنظيم فريق بوصلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والرياضية التي تتمتع بها مصر.

