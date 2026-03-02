تنافس شاومي وسامسونج .. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك أهم مواصفاتها



بدأت شركة Poco بالترويج لوصول هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة X وعلى الرغم من أنها لا تكشف عن أي شيء مهم، إلا أنها تلمح إلى أن الإطلاق قد يتم هذا الشهر.

من المتوقع أن تشمل المجموعة طرازين، وهما Poco X8 وPoco X8 Pro Max. يُعتقد أن هذه الأجهزة هي نسخ معدلة قليلاً من Redmi Turbo 5 و Redmi Turbo 5 Max ، المتوفرة حاليًا في الصين

سلسلة PCoo X8 Pro: ما الذي يمكن توقعه؟



على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتفا Poco X8 Pro و Poco X8 Pro Max بشاشات OLED عالية معدل التحديث، وإن كان ذلك بأحجام مختلفة.

تشير الشائعات إلى أن X8 Pro سيأتي بشاشة 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. أما نسخة Pro Max، فقد تأتي بشاشة OLED أكبر حجمًا 6.83 بوصة مع الحفاظ على نفس الدقة 1.5K وسلاسة معدل التحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر غامرة.

من المتوقع أن يشترك كلا الطرازين في إعدادات تصوير متشابهة. قد يضم كل جهاز كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

هاتف PCoo X8 Pro

ميزات هاتف PCoo X8 Pro و ما الذي يمكن توقعه؟

أما في الخلف، فمن المرجح وجود نظام كاميرا مزدوجة، يتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. يشير هذا إلى أن شركة بوكو قد تركز على التصوير المتوازن بدلاً من إضافة مستشعرات إضافية.

يُقال إن هاتف Poco X8 Pro يعمل بمعالج Dimensity 8500 Ultra مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين UFS 4.1 تبلغ 256 جيجابايت، مدعومة ببطارية سعة 6500 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 وات. قد يعمل هاتف X8 Pro Max بمعالج Dimensity 9500s وقد يحتوي على بطارية سعة 8500 مللي أمبير، وهي أصغر قليلاً من بطارية 9000 مللي أمبير الموجودة في هاتف Redmi Turbo 5 Max، والذي يُعتقد أنه مبني عليه ويُشاع أن هذا الهاتف مشابه لهاتف Redmi 15 5G، المتوفر بالفعل في السوق