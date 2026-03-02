سأل أحد الأشخاص الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم صلاة بعض النساء في المنتزهات والأماكن العامة جلوسًا على كرسي رغم قدرتهن على الركوع والسجود، بدعوى الحفاظ على الستر، وهل تعد هذه الصلاة صحيحة شرعًا.

وأوضح الدكتور علي جمعة خلال تقديمه برنامج «اعرف دينك» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل، حتى وإن خالفت ما تقول، مشيرًا إلى أن الصلاة تصح في المطارات والأماكن العامة وغيرها، خاصة أن «الأرض مسجد وطهور»، مؤكدًا أن مسألة اتخاذ ساتر أثناء الصلاة في الأماكن المفتوحة أمر إنساني وطبيعي، سواء للنساء أو الرجال.

وأضاف أن كثيرًا من المصلين في الأماكن العامة يحرصون على اختيار ركن أو حائط خلفهم، أو يضعون حقائبهم أمامهم ليشعروا بقدر من الخصوصية، وهذا لا حرج فيه، بل يعكس حرصًا على الخشوع وعدم لفت الانتباه، قائلًا إن تجاهل هذه المشاعر الإنسانية قد يكون نوعًا من عدم الفهم لطبيعة الناس.

وأكد أن اتخاذ المرأة أو الرجل ساترًا أثناء الصلاة لا يؤثر على صحتها، بل قد يساعد على إتمامها بهدوء، موضحًا أن الحرص على الصلاة في وقتها هو الأهم، وأن أداءها في أي مكان طاهر جائز شرعًا.

هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة

