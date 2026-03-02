قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تطورًا لافتًا بعد موجة الارتفاعات القياسية التي ضربت السوق أمس، حيث تراجع المعدن النفيس بقيمة تصل إلى 140 جنيهًا مقارنة بالقفزة الجنونية التي شهدها خلال تعاملات الأمس، في تحول مفاجئ أعاد ترتيب المشهد داخل محال الصاغة.
 

سعر الذهب اليوم 

ويأتي هذا التراجع في سعر الذهب اليوم وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تحركات الدولار وتغيرات البورصات الدولية، ما انعكس سريعًا على سوق الصاغة الذي يتفاعل لحظة بلحظة مع المستجدات العالمية.
 

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

تحديث أسعار الذهب بعد التراجع

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 8530 جنيهًا، بعد أن كان قد لامس مستويات أعلى أمس، ليؤكد حالة التذبذب القوية التي تسيطر على حركة التداول.

وجاءت الأسعار المحدثة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 8530 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 7460 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 6395 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14: 4975 جنيهًا

سعر الذهب عيار 10: 3555 جنيهًا

سعر وقية الذهب: 265180 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 59680 جنيهًا
 

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

ويلاحظ أن سعر الذهب اليوم لم يقتصر تراجعه على الأعيرة فقط، بل امتد أيضًا إلى الجنيه الذهب الذي فقد أكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة مقارنة بمستويات الأمس، في انعكاس مباشر لحركة الأوقية عالميًا.

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم؟

يأتي انخفاض سعر الذهب اليوم بعد الارتفاعات الحادة التي شهدها السوق أمس، والتي وُصفت بالقفزة الجنونية، مدفوعة بموجة طلب قوية وتحركات مفاجئة في الأسواق العالمية، لكن مع هدوء نسبي في التداولات العالمية وتراجع الأوقية، بدأت الأسعار في السوق تصحح مسارها سريعًا.

ويرتبط سعر الذهب اليوم بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية وبقرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى تحركات سعر الدولار عالميًا ومحليًا، فضلًا عن آليات العرض والطلب داخل السوق .

وبأتي ذلك بالتزامن مع غياب رؤية واضحة للأسواق، وانتظار المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية وتطورات الوضع الإقليمي، وهو ما يجعل حركة الذهب المحلية مرتبطة بشكل كبير بالتغيرات العالمية.

سعر الذهب عيار 21 

يبقى عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، لذلك يحظى سعر الذهب اليوم لهذا العيار بمتابعة واسعة من المواطنين، سواء بغرض الادخار أو الزواج أو الاستثمار.
 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

ومع تسجيله 7460 جنيهًا، يظل في نطاق التذبذب القوي الذي قد يدفعه للصعود أو الهبوط مجددًا خلال الساعات المقبلة.

سوق مترقب وتحركات سريعة

في ظل هذه الأجواء، يظل سعر الذهب اليوم محور اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة مع استمرار التقلبات العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

ويؤكد متعاملون في السوق أن الفترة الحالية تتسم بسرعة التغير، ما يجعل المتابعة اللحظية للأسعار أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

