سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة بمكونات محدودة، لكنها تحمل مذاقًا لا يُنسى وروحًا خاصة ارتبطت بلمة العائلة بعد أذان المغرب.

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

المسقعة

ومع تغير نمط الحياة ودخول الأكلات السريعة والمجمدة، اختفت كثير من أكلات زمان من موائد رمضان. في هذا التقرير نستعيد أبرزها.

الرُقاق باللبن

كان طبقًا أساسيًا في بيوت كثيرة، خاصة في الريف. يُصنع من رقائق الخبز البلدي المجفف، يُغمر باللبن الساخن والسمن البلدي ويُدخل الفرن حتى يتحمر وجهه. اليوم نادرًا ما نجده على السفرة بعد أن استبدلته أطباق المكرونة واللازانيا.

المخمّرية

طبق شعبي بسيط يعتمد على الدقيق والسمن والسكر، كان يُقدم كنوع من التحلية الخفيفة بعد الإفطار. مذاقه قريب من المخبوزات التقليدية، لكنه اختفى مع انتشار الحلويات الجاهزة.

العدس الأصفر بالكشك

كان يُطهى بطريقة تقليدية ويُقدم كثيفًا دسمًا يمنح طاقة بعد يوم صيام طويل. ومع انتشار الشوربات الجاهزة والكريمية، تراجع حضوره تدريجيًا.

الفتة بالخل والثوم

رغم بقاء الفتة باللحم في بعض البيوت، فإن النسخة البسيطة بالخل والثوم فقط كانت منتشرة قديمًا كوجبة اقتصادية مشبعة. اليوم لم تعد تظهر إلا نادرًا.

المسقعة الباردة

كانت تُعد قبل الإفطار بساعات وتُقدم بدرجة حرارة الغرفة مع الخبز البلدي. لم تكن تحتوي دائمًا على لحم، بل تعتمد على الباذنجان وصلصة الطماطم والثوم. الآن حلت محلها أطباق أكثر تعقيدًا.

البيض بالطماطم على الطريقة القديمة

رغم بساطته، كان طبقًا أساسيًا في بعض البيوت خاصة في الأيام الأخيرة من الشهر. اليوم يُنظر إليه كوجبة عادية وليس كجزء من أجواء رمضان.

القمح باللبن

وجبة مغذية كانت تُقدم أحيانًا في السحور، تُطهى ببطء حتى تنضج الحبوب تمامًا ثم يُضاف إليها اللبن والسكر. اختفت مع اختفاء عادة طهي الحبوب في المنزل.

الخشاف البلدي

الخشاف لا يزال موجودًا، لكن طريقته القديمة كانت تعتمد على البلح الجاف والتين والمشمش دون إضافات صناعية أو مكسرات مبالغ فيها. كان بسيطًا ومركزًا في طعمه.

لماذا اختفت أكلات زمان

التغير في نمط الحياة، ضيق الوقت، دخول المنتجات الجاهزة، وتأثر الأجيال الجديدة بثقافة المطاعم، كلها أسباب ساهمت في تراجع الأكلات التقليدية. كما أن كثيرًا من هذه الوصفات كانت تحتاج وقتًا وصبرًا في التحضير.

هل يمكن عودتها

عودة أكلات زمان ليست مستحيلة. بل ربما يكون إحياؤها فرصة لإعادة الروح الحقيقية لرمضان، حيث البساطة والدفء أهم من كثرة الأصناف. تجربة طبق واحد قديم على السفرة قد تعيد ذكريات جميلة وتمنح الشهر طابعًا مختلفًا.