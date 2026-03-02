قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏أرخص 5 سيارات كهربائية‏ 2026 بمصر .

‏1- شيفرولية سبارك          

                                                        

تعمل السيارة شيفرولية سبارك بمحرك كهربائي بقوة 75 كيلووات (101 حصان) ‏وعزم 180 نيوتن متر، مع بطارية ‏LFP‏ بسعة 42 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة ‏يصل إلى 360 كيلومتر وفق معيار ‏NEDC‏ و298 كيلومترا وفق ‏WLTP‏.‏

وتدعم السيارة عدة خيارات للشحن، تشمل الشحن المنزلي بقدرة 3.2 كيلووات، ‏والشحن من المستوى الثاني بقدرة 7 كيلووات خلال نحو 7 ساعات، بالإضافة إلى ‏الشحن السريع بالتيار المستمر الذي يرفع مستوى البطارية من 30% إلى 80% ‏خلال 35 دقيقة.‏

وتأتي السيارة شيفرولية سبارك بسعر 899 ألف جنيه.‏

‏2- ستروين ‏Ami‏

تعتبر السيارة سيتروين ‏Ami‏ هي سيارة كهربائية صغيرة جداً مصممة للتنقل ‏الحضري، تتميز بمحرك 6 كيلوواط (8 أحصنة)، وسرعة قصوى 45 كم/س، ‏ومدى يصل لـ 75 كم، وبطارية 5.4 ‏kWh‏ تشحن خلال 4 ساعات عبر مقبس ‏منزلي، وتتسع لشخصين، وتعتبر خفيفة (470 كجم) وسهلة الشحن، وتتوفر بنسخ ‏مختلفة مثل ‏Buggy‏ الأبواب فيها مفتوحة.‏

وتأتي السيارة ستروين ‏Ami‏، بسعر رسمي 585,000 جنيه.‏

3- فيات ‏Topolino‏

سيارة فيات ‏Topolino الكهربائية صغيرة جداً، مصممة للتنقل داخل المدن، بمحرك كهربائي بقوة 8 أحصنة، وسرعة قصوى 45 كم/ساعة، ومدى يصل إلى 75 كم، وبطارية 5.4 كيلوواط/ساعة يمكن شحنها في 4 ساعات، وتأتي بتصميم مميز بدون أبواب أو بسقف قماشي قابل للطي (Dolce Vita) لتوفير تجربة ممتعة وبسيطة. 

وتاتي السيارة فيات ‏Topolino، بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

‏4- أرك فوكس ‏T1‎‏

تأتي السيارة أرك فوكس ‏T1‎‏ كسيارة هاتشباك كهربائية ‏compact‏ تقدم في مصر ‏بمحركين (70 أو 95 حصانا) وبطاريات ليثيوم فوسفات سعاتها 42.2 كيلو ‏واط/ساعة (للمدى الأطول 425 كم ‏CLTC‏) وتتميز بشاشة مركزية 15.6 بوصة، ‏لوحة عدادات 8.8 بوصة، ومقاعد أمامية قابلة للطي 180 درجة، مع تقنية دفع ‏متطورة وكفاءة استهلاك طاقة ممتازة.‏

أما عن أسعارالسيارة شيفرولية سبارك:‏

‏- الفئة الأولى بسعر 789,900 جنيه مصري.‏

‏- الفئة الثانية بسعر 849,900 جنيه مصري.‏

5- دونج فينج بوكس

سيارة دونج فينج بوكس هي سيارة كهربائية صغيرة الحجم، تتميز بمحرك 70 كيلوواط (94 حصان) وبطارية 42.3 كيلووات/ساعة، ومدى سير يصل إلى 430 كم بالشحنة الواحدة (حسب الفئة)، وتأتي بمواصفات أمان مثل الوسائد الهوائية وESP، ومواصفات داخلية تشمل شاشة 12 بوصة وشاحن لاسلكي، مع توفر الفئة الأعلى بميزات مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ونظام الركن التلقائي.

وتأتي السيارة دونج فينج BOX الجديدة بفئتين:

- الفئة الأولى بسعر 770 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 870,000 جنيه

سوق السيارات المصري سيارات كهربائية شيفرولية سبارك ستروين AMI فيات TOPOLINO أرك فوكس ‏T1‎‏ دونج فينج بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«مكتبة لكل بيت» تنشر المعرفة في معارض وفعاليات هيئة الكتاب

ليالي رمضان

ليالي رمضان تضيء مسارح الثقافة.. إبداع متجدد من الشرقية إلى المحلة

المجني عليه

تفاصيل القبض على قاتل شقيق زوجته عقب ادائه صلاة التراويح بالغربية

بالصور

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد