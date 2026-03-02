موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، عقب إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف دعم الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير السيولة المالية اللازمة للأسر قبل موسم الإنفاق المرتبط بالعيد.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليحسم الجدل حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، ويؤكد حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة ملحوظة في المصروفات.





صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 مارس 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

كما تقرر تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المستحقات المتأخرة، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول الموظفين على جميع مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية وفقًا للجدول الزمني المعلن لكل جهة، مؤكدة أنه لا توجد حاجة للتكدس أو التزاحم في يوم محدد، حيث يمكن الصرف في أي وقت خلال فترة الإتاحة.



أماكن صرف المرتبات

في إطار التيسير على الموظفين، يتم صرف المرتبات من خلال عدة قنوات معتمدة، تشمل:

فروع البنوك العاملة في مصر

فروع البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

وشددت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك، مؤكدة أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة على مدار اليوم، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في ضوء موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 المعلن رسميًا.

جدول صرف مرتبات مارس 2026

أعلنت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا يوضح توزيع الجهات الحكومية على أيام الصرف المختلفة، لتحقيق الانسيابية ومنع الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

يوم 18 مارس 2026

يبدأ الصرف للعاملين في عدد من الجهات، من بينها:

مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.



يوم 19 مارس 2026

يستكمل الصرف للعاملين في جهات أخرى تشمل:

وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

كما تم تخصيص أيام 22 و23 و24 مارس لصرف المرتبات للجهات أو الأفراد الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال المواعيد المحددة، بما يمنح الجميع فرصة كافية للاستفادة من موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 دون ضغوط.

هدف قرار تبكير الصرف

يأتي قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في النفقات الأسرية، سواء المتعلقة بالاحتياجات الأساسية أو متطلبات العيد.

ويساهم القرار في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، وتخفيف الضغوط الموسمية، ومنح الموظفين مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم قبل حلول العيد، بما يعكس اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للعاملين.