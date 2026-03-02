قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

مرتبات شهر مارس
مرتبات شهر مارس
عبد العزيز جمال

يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، عقب إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف دعم الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير السيولة المالية اللازمة للأسر قبل موسم الإنفاق المرتبط بالعيد.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليحسم الجدل حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، ويؤكد حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة ملحوظة في المصروفات.

مرتبات

صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 مارس 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

كما تقرر تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المستحقات المتأخرة، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول الموظفين على جميع مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية وفقًا للجدول الزمني المعلن لكل جهة، مؤكدة أنه لا توجد حاجة للتكدس أو التزاحم في يوم محدد، حيث يمكن الصرف في أي وقت خلال فترة الإتاحة.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

أماكن صرف المرتبات

في إطار التيسير على الموظفين، يتم صرف المرتبات من خلال عدة قنوات معتمدة، تشمل:

فروع البنوك العاملة في مصر

فروع البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

وشددت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك، مؤكدة أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة على مدار اليوم، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في ضوء موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 المعلن رسميًا.

جدول صرف مرتبات مارس 2026

أعلنت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا يوضح توزيع الجهات الحكومية على أيام الصرف المختلفة، لتحقيق الانسيابية ومنع الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

يوم 18 مارس 2026

يبدأ الصرف للعاملين في عدد من الجهات، من بينها:
مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

يوم 19 مارس 2026

يستكمل الصرف للعاملين في جهات أخرى تشمل:
وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

كما تم تخصيص أيام 22 و23 و24 مارس لصرف المرتبات للجهات أو الأفراد الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال المواعيد المحددة، بما يمنح الجميع فرصة كافية للاستفادة من موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 دون ضغوط.

هدف قرار تبكير الصرف

يأتي قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في النفقات الأسرية، سواء المتعلقة بالاحتياجات الأساسية أو متطلبات العيد.

ويساهم القرار في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، وتخفيف الضغوط الموسمية، ومنح الموظفين مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم قبل حلول العيد، بما يعكس اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للعاملين.

مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 وزارة المالية صرف مرتبات مارس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«مكتبة لكل بيت» تنشر المعرفة في معارض وفعاليات هيئة الكتاب

ليالي رمضان

ليالي رمضان تضيء مسارح الثقافة.. إبداع متجدد من الشرقية إلى المحلة

المجني عليه

تفاصيل القبض على قاتل شقيق زوجته عقب ادائه صلاة التراويح بالغربية

بالصور

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد