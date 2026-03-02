ضربة دامية تسقط 6 جنود في الكويت.. أول خسائر أمريكية منذ بدء الحرب مع إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف قوات امريكية في الكويت، الأحد إلى ستة عسكريين، في أول خسائر بشرية للجيش الأمريكي منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت شبكة CNN عن مصدر مطّلع أن الهجوم أصاب بشكل مباشر مركز عمليات ميدانيًا مؤقتًا داخل ميناء الشعيبة المدني صباح الأحد بالتوقيت المحلي. ويُعد ميناء الشعيبة أحد أهم الموانئ في جنوب الكويت.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيثيس أن الضربة استهدفت “مركز عمليات تكتيكيًا محصّنًا”، مشيرًا إلى أن “مقذوفًا واحدًا” تمكن من اختراق أنظمة الدفاع الجوي. كما أوضح بيان صادر عن القيادة المركزية أن منشأة عسكرية أُصيبت “خلال الهجمات الإيرانية الأولية”.

وكانت CNN قد أفادت في وقت سابق بأن الحادثة يُشتبه في كونها ضربة بطائرة مسيّرة.

وبحسب الجيش الأمريكي، فإن الجنود الذين قُتلوا كانوا يتبعون لـ القيادة الأولى لإسناد العمليات المسرحية، وهي قيادة مستقلة مقرها في فورت نوكس بولاية كنتاكي، وتضم قوات من وحدات مختلفة تُكلّف بمهام دعم لمدة تسعة أشهر بالتناوب. ويقع مركز القيادة العملياتي التابع لها في معسكر عريفجان بالكويت، حيث تشرف القيادة على عمليات الإسناد اللوجستي للقوات المشتركة ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

ولم تكشف وزارة الدفاع الامريكية بعد عن هويات الجنود القتلى، بانتظار استكمال إجراءات إبلاغ ذويهم.