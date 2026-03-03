قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

اتخذت إدارة ليفربول خطوة جديدة، تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق وقائد منتخب مصر؛ في ظل حالة الترقب التي تحيط بمصيره داخل «أنفيلد» خلال الفترة المقبلة.

اللاعب كان قد أبدى رغبة في الاستمرار مع الفريق، مشترطًا دعم الصفوف بعدد من الصفقات القوية تعيد «الريدز» للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد، إلا أن التطورات الأخيرة داخل النادي الإنجليزي جاءت بعكس تطلعاته.

وبحسب تقارير، فإن الإدارة بدأت بالفعل في وضع سيناريو بديل تحسبًا لاحتمال رحيله، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من أندية سعودية وأخرى بالدوري الأمريكي بالحصول على خدماته.

وكشفت المصادر أن ليفربول حدد مبلغ 55 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب حال وصول عرض مناسب، مع فتح باب التفاوض في الوقت ذاته مع جارود بوين، لاعب وست هام يونايتد؛ تمهيدًا لضمه كخيار بديل في حال إتمام الصفقة.

وتسعى الإدارة إلى تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من الصفقة؛ حال رحيل قائد منتخب مصر، في وقت لا تزال فيه الصورة غير محسومة بشكل نهائي بشأن بقائه أو مغادرته مع نهاية الموسم الجاري.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من تقارير تحدثت عن انفتاح صلاح على تمديد بقائه، بشرط تدعيم الفريق بعناصر مميزة تعزز فرص المنافسة، قبل أن تتغير المعطيات داخل النادي مؤخرًا.