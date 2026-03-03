تحركات سعودية لضم وليد الركراكي إلى «روشن».. والاتحاد في الصورة

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام سعودي بالتعاقد مع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تمهيدًا لضمه إلى أحد أندية دوري روشن بداية من الموسم المقبل، في ظل تزايد التكهنات بشأن مستقبله مع «أسود الأطلس».

الاتحاد يضع الركراكي ضمن أولوياته

ووفقًا لمصادر إعلامية سعودية، فإن اسم المدرب المغربي مطروح بقوة داخل أروقة الاتحاد، كأحد أبرز الخيارات المطروحة لقيادة الفريق فنيًا، مع اتجاه الإدارة لإعادة ترتيب الجهاز الفني عقب نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك في وقت تحيط فيه الشكوك بمستقبل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، ما دفع مسؤولي «العميد» لدراسة عدد من السير الذاتية، يتقدمها الركراكي، الذي تشير التقارير إلى تصدره قائمة المرشحين.

كما نفت المصادر ذاتها صحة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لتولي المهمة.

في المقابل، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمسكها باستمرار الركراكي، مشددة على أهمية دوره في المشروع الفني للمنتخب الوطني.

ويحظى المدرب المغربي بتقدير واسع بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022، حين قاد المنتخب إلى نصف النهائي، إلى جانب بلوغه نهائي النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، ما عزز من مكانته كأحد أبرز المدربين العرب في السنوات الأخيرة.