1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور

نصت المادة الثانية من قانون المرور على إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - والتي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور :

(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.

(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.

(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.

(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.

(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.

(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (التوكتوك).

(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.

(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.

(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.

(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.

(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.

(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.

(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

زيادة الرسوم

وطبقا لـ قانون المرور تحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.