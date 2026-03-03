قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح
موعد أذان الفجر 13 رمضان 2026 في مصر.. اعرف وقت الإمساك وبداية الصيام
ضربات إيران للقواعد الأمريكية تشعل المنطقة.. مصريون بالكويت والإمارات يكشفون تفاصيل أيام التصعيد بعد ضرب منشأت أمريكا
بعد القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة.. هذه عقوبتهن
أسهل طريقة لإستخراج شهادة الميلاد .. تعرف عليها
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أخبار العالم

مستشار بالحرس الثوري الإيراني: سنلقي السفن العابرة لمضيق هرمز في النار

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

حذّر مستشار  بـ الحرس الثوري الإيراني، اليوم، من أن أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز ستكون هدفًا للقوة البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني، مؤكدًا أن المضيق “مغلق” في ظل التوترات العسكرية الحالية.

ويُعد مضيق هرمز الممر البحري الرئيسي لعبور النفط الخام من دول الخليج مثل السعودية والكويت إلى الأسواق العالمية، ويشكل شريانًا حيويًا للطاقة الدولية.

وقال الجنرال إبراهيم جباري، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن “المضيق مغلق، وأي سفينة تحاول العبور ستتعرض للإشعال من قبل أبطالنا في القوة البحرية للحرس الثوري والجيش، لا تأتوا إلى هذه المنطقة”.

وأضاف: “لن نسمح بتصدير النفط من هذه المنطقة حتى يشعر الطرف الآخر بالضغط ويجد نفسه في موقف صعب”.

وتأتي هذه التصريحات بعد توقف الملاحة عمليًا في المضيق، بسبب مخاوف أمنية عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما يزيد المخاوف من تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

الحرس الثوري الإيراني الجيش الإيراني مضيق هرمز النفط الخام السعودية الكويت إسرائيل

