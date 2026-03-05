قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بهجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل
أخبار البلد

تنبيه عاجل للمعلمين المساعدين بشأن الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين

الأكاديمية المهنية للمعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن آخر موعد لإتاحة التدريب الإلكتروني لبرنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد السبت 28 مارس 2026

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يتم اخطار المعلم المساعد بموعد ومكان الاختبار من خلال الدخول على رابط التطبيق الإلكتروني لإستمارة المعلمين بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد للمعلم وكلمة المرور الخاصة به

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تبدأ اختبارات برنامج تطبيقات  تربوية للمعلم المساعد لمن انهى التدريبات تباعا داخل معمل مقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق المحافظة ، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا يوم الأحد 29 مارس 2026 من خلال رابط المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين ، ويكون الدخول بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة به

وكانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عن اتاحة دفع مقابل تكاليف برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بإعتباره أحد شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين ، من خلال منظومة دفع فوري على كود  60031 و ذلك اعتبارا من الأحد 1 مارس 2026

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يتم إتاحة التدريب الإلكتروني لبرنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بعد 24 ساعة من دفع تكاليف البرنامج من خلال الدخول على رابط المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين بإستخدام البريد الالكتروني الموحد للمعلم و كلمة المرور الخاصة به

وعلى جانب آخر ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا إلى المديريات التعليمية، أكدت خلاله أنه حرصاً من الوزارة على انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري ( يناير ، فبراير ) وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ممن سبق حصولهم على الحافز خلال شهر ديسمبر2025 وفقاً للقواعد والضوابط المنظمه في هذا الشأن ، حيث استمر المعلمون في أعمال التدريس والامتحانات والتصحيح خلال تلك الشهور .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يراعى التنفيذ والتعميم على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، ومتابعة إجراءات الصرف بما يضمن الانتهاء منها في أقرب وقت

