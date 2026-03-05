قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
وجبات القمر.. ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» في رحلتهم حول القمر؟
القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز
«على قد فلوسهم» .. عَالِم أزهري يوضح حكم التزويغ من العمل لضعف الراتب
الحكومة توافق على طلب للتعاقد لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لثروات مصر
خطوة احترازية.. الصين تعلن وقف صادرات الوقود تحسباً لأزمة إمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
رنا عصمت

إنَّ شحم الخروف أو ما يُسمّى باللية وهوَ عبارة عن الشحوم والدهون الموجودة في جسم الخروف، والذي يتمّ إعداد الكثير من الوصفات المُختلفة منهُ، ولكن مُعظم الناس يبتعدونَ عن تناوله ظناً منهم بأنَّ لهُ مخـاطر على صحتهم، ولكن على العكس تماماً فقد أثبتت الدراسات الحديثة بأنَّ لشحم الخروف العديد من الفوائد لجسم الإنسان فهوَ لا يحتوي على الكولسترول أو الدهـون الثلاثية، لذلِكَ يُنصح بتناوله من حينٍ لآخر.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد شحم الخروف "اللية" لجسم الإنسان وفقا لموقع هيلثى لاين.

تعرف على فوائد شحم الخروف الهامة - سما نيوز

فوائد شحم الخروف "اللية"

 

1- يخرج جميع السموم المتراكمة في جسم الإنسان والتي تنتج عن تناوله الأغذية المهدرجة والمشبعة بالدهـون.

2- يمنح الليونة والمرونة للشرايين ويمنع انسدادها كما يُرطب ويمدّد خلايا الجلد الداخلية والخارجية.

3- يُغذّي الأعضاء الداخلية في الجسم كالكبد والأمعاء ومعظم الأجهزة الحيويّة الأخرى في الجسم ويقوّي أداءها العام.

4- يُعزّز مستويات الطاقة الحيوية في الجسم ويُولّد سعرات حرارية جيّدة للقيام بالأنشطة اليومية المختلفة.

5- يُطوّل الشعر بشكلٍ ملحوظ ويزيد كثافته ويجعل نعومته كالحرير ويُقلّل من تكسره وتساقطه، من خلال استخدامه خارجياً في خلطات الشعر.

6- يُطوّل الرموش ويُكثّفها بعد تذويبه ووضعه في علبة المسكارا واستخدامه يوميّاً كالكحل، فهو لا يتسبّب بأيّ أضرار جانبية للعيون إطلاقاً.

7- يُكبّر الأرداف عند الفتيات باستخدامها بشكلٍ منظّم كدهون خارجي.

8- يفيد في علاج مشاكل التهاب المفاصل وخاصة مشكلة خشونة الركبة عند كبار السن، عن طريق استخدامه خارجياً مرة في اليوم بعد تذويبه وخلطه مع زيت حبة البركة، فهو يُغذّي المفصل، ويزيد السائل فيه، ويعيد الحركة الطبيعية له.

9- يُبيّض البشرة ويُفتّحها ويُنقّيها من الشوائب إذا استخدمت كماسك للوجه، كما يمنح الوجه نضارة طبيعية ونعومة فائقة كبشرة الأطفال، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين المغذي للبشرة.

فوائد شحم الخروف اللية تفيد صحتك اللية فوائد اللية فوائد لية الخروف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرة شرق منطقة الجوف

وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرة شرق منطقة الجوف

صورة أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بلدتين في جنوب لبنان

هجمات أمريكية إسرائيلية علي إيران

الهلال الأحمر الإيراني: 1332 هجوما على 174 مدينة منذ بداية الحرب

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد