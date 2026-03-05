فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

إنَّ شحم الخروف أو ما يُسمّى باللية وهوَ عبارة عن الشحوم والدهون الموجودة في جسم الخروف، والذي يتمّ إعداد الكثير من الوصفات المُختلفة منهُ، ولكن مُعظم الناس يبتعدونَ عن تناوله ظناً منهم بأنَّ لهُ مخـاطر على صحتهم، ولكن على العكس تماماً فقد أثبتت الدراسات الحديثة بأنَّ لشحم الخروف العديد من الفوائد لجسم الإنسان فهوَ لا يحتوي على الكولسترول أو الدهـون الثلاثية، لذلِكَ يُنصح بتناوله من حينٍ لآخر.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد شحم الخروف "اللية" لجسم الإنسان وفقا لموقع هيلثى لاين.

فوائد شحم الخروف "اللية"

1- يخرج جميع السموم المتراكمة في جسم الإنسان والتي تنتج عن تناوله الأغذية المهدرجة والمشبعة بالدهـون.

2- يمنح الليونة والمرونة للشرايين ويمنع انسدادها كما يُرطب ويمدّد خلايا الجلد الداخلية والخارجية.

3- يُغذّي الأعضاء الداخلية في الجسم كالكبد والأمعاء ومعظم الأجهزة الحيويّة الأخرى في الجسم ويقوّي أداءها العام.

4- يُعزّز مستويات الطاقة الحيوية في الجسم ويُولّد سعرات حرارية جيّدة للقيام بالأنشطة اليومية المختلفة.

5- يُطوّل الشعر بشكلٍ ملحوظ ويزيد كثافته ويجعل نعومته كالحرير ويُقلّل من تكسره وتساقطه، من خلال استخدامه خارجياً في خلطات الشعر.

6- يُطوّل الرموش ويُكثّفها بعد تذويبه ووضعه في علبة المسكارا واستخدامه يوميّاً كالكحل، فهو لا يتسبّب بأيّ أضرار جانبية للعيون إطلاقاً.

7- يُكبّر الأرداف عند الفتيات باستخدامها بشكلٍ منظّم كدهون خارجي.

8- يفيد في علاج مشاكل التهاب المفاصل وخاصة مشكلة خشونة الركبة عند كبار السن، عن طريق استخدامه خارجياً مرة في اليوم بعد تذويبه وخلطه مع زيت حبة البركة، فهو يُغذّي المفصل، ويزيد السائل فيه، ويعيد الحركة الطبيعية له.

9- يُبيّض البشرة ويُفتّحها ويُنقّيها من الشوائب إذا استخدمت كماسك للوجه، كما يمنح الوجه نضارة طبيعية ونعومة فائقة كبشرة الأطفال، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين المغذي للبشرة.