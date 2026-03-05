قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التليفزيون الإيراني: انفجارات عدة في غرب وشمال غربي طهران
أ ف ب: دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطوة احترازية.. الصين تعلن وقف صادرات الوقود تحسباً لأزمة إمدادات

خزانات وقود صينية
خزانات وقود صينية
القسم الخارجي

في خطوة تعكس القلق المتزايد من تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، طلبت الحكومة الصينية من شركاتها تعليق توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر، والعمل على محاولة إلغاء الشحنات التي تم الالتزام بها بالفعل، وفق ما نقلته مصادر في قطاعي الطاقة والتجارة يوم الخميس.

ويأتي هذا التوجيه في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توتراً عسكرياً متصاعداً، الأمر الذي يثير مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط والمنتجات البترولية حول العالم. وتعد الصين من أكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم، كما أنها لاعب رئيسي في سوق تصدير المنتجات النفطية المكررة في آسيا.

قرار احترازي

بحسب المصادر، طلبت السلطات الصينية من الشركات المعنية بعدم توقيع أي عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر في المرحلة الحالية، في محاولة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل مخاطر نقص الإمدادات إذا ما تفاقمت الأزمة في المنطقة. كما شمل التوجيه محاولة إلغاء أو تأجيل الشحنات التي سبق الاتفاق عليها، في حال كان ذلك ممكناً من الناحية التعاقدية.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن هذه الخطوة تعكس توجهاً احترازياً من بكين، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط العالمية نتيجة الصراع الدائر في المنطقة، والذي قد يؤثر على حركة الشحن في ممرات بحرية استراتيجية مثل مضيق هرمز.

وتخشى الحكومات في العديد من الدول من أن يؤدي أي تعطيل طويل الأمد لحركة النفط في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

استثناءات محددة

ورغم التوجيه الصيني بوقف العقود الجديدة، فإن القرار لا يشمل جميع أنواع صادرات الوقود. فقد أوضحت المصادر أن الوقود المخصص لتزويد الطائرات في الرحلات الدولية لن يتأثر بهذا القرار، كما ستستمر عمليات تزويد السفن بالوقود في المناطق الجمركية الخاصة، المعروفة باسم “البنكرينغ”.

كذلك لن يشمل التوجيه الصادرات المتجهة إلى هونغ كونغ وماكاو، وهما منطقتان إداريتان خاصتان للصين، ما يعني أن إمداداتهما من الوقود ستستمر بشكل طبيعي.

وتشير هذه الاستثناءات إلى أن بكين تحاول تحقيق توازن بين حماية السوق المحلية من أي نقص محتمل في الوقود، وبين الحفاظ على التزاماتها المرتبطة بحركة النقل الدولية وسلاسل الإمداد البحرية.

مخاوف الإمدادات

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، عندما طُلب منها التعليق على هذه التقارير.

ومع ذلك، يرى خبراء أن الخطوة الصينية تعكس قلقاً حقيقياً لدى بكين من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة العالمية إذا استمرت التوترات العسكرية في الشرق الأوسط أو اتسعت رقعتها.

كما قد يؤدي تقييد صادرات الوقود الصينية إلى تقليص المعروض في الأسواق الآسيوية، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، خصوصاً في الدول التي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من المنتجات النفطية.

وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق العالمية عن كثب الخطوات التالية التي قد تتخذها الدول الكبرى في مجال الطاقة، في وقت يتزايد فيه القلق من أن تتحول الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى أزمة طاقة عالمية جديدة.

الصين صادرات الوقود وقود الطائرات الشرق الأوسط إيران مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

لبنان.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

لبنان.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

روسيا تعلن إسقاط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل

روسيا تعلن إسقاط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل

وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرة شرق منطقة الجوف

وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرة شرق منطقة الجوف

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد