غلبة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب قبل موقعة الجبل الأخضر الليلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على المقاولون العرب اليوم الخميس على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان، معقل ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن.

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون

لعب الأهلي والمقاولون العرب 91 مباراة في مختلف البطولات حيث فاز الأهلي في 64 مباراة مقابل 9 انتصارات للمقاولون العرب و18 تعادل عبر التاريخ.

سجل لاعبوا الأهلي 163 هدف فيما استقبلوا 60 هدف

وعلى مستوى المواجهات في بطولة الدوري لعب الأهلي والمقاولون العرب 82 مباراة، آخرها في 4 أغسطس 2024 وحقق الأحمر الفوز برباعية نظيفةلـ وسام أبو علي ثلاث أهداف “هاتريك” وبيرسي تاو هدف.

وفاز الأهلي في 59 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 146 هدفاً واستقبلوا 46 هدفاً.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة فرق الصدارة وتقليص الفارق في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض المقاولون العرب المواجهة وهو في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.