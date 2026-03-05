الأهلي يلتقي المقاولون في مهمة صعبة بالدورى خارج الديار

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والمقاولون العرب مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في جدول الترتيب.

الأهلي في مهمة صعبة بالدورى خارج الديار

يحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في مباراة تقام على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان، معقل ذئاب الجبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

ويدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة فرق الصدارة وتقليص الفارق في سباق المنافسة على اللقب.

المقاولون العرب يبحث عن الهروب من القاع

في المقابل، يخوض المقاولون العرب المواجهة وهو في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 19 مباراة. ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول المسابقة.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لأصحاب الأرض، في ظل سعيهم للابتعاد عن شبح الهبوط، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراكز المتأخرة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق أهدافه خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة