خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية

نجح قطاع البترول في إضافة آبار جديدة إلى خريطة إنتاج الغاز بكل من البحر المتوسط والصحراء الغربية، وذلك بحقل غرب البرلس البحري التابع لشركة بتروويب، إحدى شركات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وحقول بدرالدين التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

ففي البحر المتوسط، تم وضع البئر الثانية بحقل غرب البرلس ضمن استثمارات شركة كايرون على خريطة الإنتاج من خلال تسهيلات شركة البرلس للغاز، ما أسهم في رفع إنتاج الحقل من 25 إلى 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

ارتفاع الإنتاج إلى 70 مليون قدم مكعب خلال أيام

ومن المخطط أن يرتفع الإنتاج إلى أكثر من 70 مليون قدم مكعب يوميًا عقب ربط البئر الثالثة خلال الأيام المقبلة، فيما تم الانتهاء من حفر البئر الرابعة التي أظهرت نتائج مبشرة، وجارٍ الاستعداد لإجراء الاختبارات التقييمية لها.

كما تتضمن خطة تنمية الحقل تنفيذ برنامج لحفر بئرين إضافيين على منصة “بابيرس” المرتبطة بمنصة “ويب”، في إطار تعظيم الاستفادة من موارد منطقة الامتياز وتسريع وتيرة الإنتاج.

وفي سياق متصل، تواصل شركة بدرالدين للبترول خطتها لتنمية مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، حيث نجحت في حفر البئر BED 15-35، استكمالًا لتنمية كشف BED 15-31.

وقد أظهرت اختبارات الإنتاج معدلات تتراوح بين 10 و15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، إضافة إلى ما بين 300 و650 برميل متكثفات يوميًا، بما يسهم في رفع الاحتياطيات المؤكدة بالمنطقة من 15 مليار قدم مكعب إلى نحو 25 مليار قدم مكعب من الغاز.

ومن المقرر حفر أربع آبار إنتاجية إضافية بمنطقة امتياز بدرالدين، بهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات المكتشفة، بما يعزز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض الفاتورة الاستيرادية ودعم أمن الطاقة.