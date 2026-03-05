قبل امتداد النيران لمحطة وقود .. السيطرة على حريق هائل بمحل ملابس وأدوات رياضية في أسيوط | صور

أنقذت العناية الإلهية مدينة أسيوط من كارثة بعد اندلاع حريق هائل في محل لبيع الملابس والأدوات الرياضية بجوار محطة وقود "بنزين وغاز طبيعي" بشارع 23 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران إلى محطة الوقود، كما قامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع المحيطة بالحريق وتعديل المسار المروري وسط مدينة أسيوط لحين السيطرة على الحريق.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، وعدد من قيادات المديرية لمتابعة أعمال إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى محطة الوقود المجاورة.

وكان اللواء وائل نصار، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في محل "أولمبياد" للملابس والأدوات الرياضية بشارع 23 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط.



وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وضباط قسم شرطة أول أسيوط، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة، وأغلقت محطة الوقود المجاورة للحريق لحين الانتهاء من أعمال الإخماد.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.