عاجل
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
قارب إيراني مسير يستهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي
أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قبل امتداد النيران لمحطة وقود .. السيطرة على حريق هائل بمحل ملابس وأدوات رياضية في أسيوط | صور

إيهاب عمر

أنقذت العناية الإلهية مدينة أسيوط من كارثة بعد اندلاع حريق هائل في محل لبيع الملابس والأدوات الرياضية بجوار محطة وقود "بنزين وغاز طبيعي" بشارع 23 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران إلى محطة الوقود، كما قامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع المحيطة بالحريق وتعديل المسار المروري وسط مدينة أسيوط لحين السيطرة على الحريق.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، وعدد من قيادات المديرية لمتابعة أعمال إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى محطة الوقود المجاورة.

وكان اللواء وائل نصار، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في محل "أولمبياد" للملابس والأدوات الرياضية بشارع 23 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط.


وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وضباط قسم شرطة أول أسيوط، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة، وأغلقت محطة الوقود المجاورة للحريق لحين الانتهاء من أعمال الإخماد.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.

أسيوط الملابس والادوات الرياضية حريق هائل بنزين و غاز طبيعي محطة الوقود 5 سيارات اطفاء محيط الحريق

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

ليلى عبد اللطيف

سعر العملات العربية

الاهلي

صورة أرشيفية

كامويش

جندي

السودان يؤكد تضامنه مع الكويت حكومة وشعبا

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في أنحاء الشرق الأوسط

الهجمات والتهديدات الإسرائيلية بإخلاء مناطق جنوب لبنان تدفع عشرات الآلاف للنزوح شمالاً

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

