مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
5 خطوات عملية لخفض فاتورة الهاتف المحمول دون التأثير على جودة الخدمات

ولاء خنيزي

مع الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في العمل والتواصل والترفيه، باتت فاتورة المحمول تمثل بندًا ثابتًا في المصروفات الشهرية، وقد ترتفع قيمتها أحيانًا بصورة مفاجئة نتيجة الاستهلاك غير المنظم للإنترنت أو الاشتراك في خدمات إضافية غير ضرورية. 

خبراء الاتصالات يؤكدون أن التحكم في هذه التكلفة لا يتطلب إجراءات معقدة، بل يبدأ بخطوات بسيطة قائمة على المتابعة والتنظيم.

راقب استهلاكك أولًا بأول

التحكم في المصروفات يبدأ من معرفة تفاصيل الاستهلاك. 

ويمكن للمستخدم متابعة حجم استهلاك الإنترنت والدقائق من خلال التطبيق الرسمي لشركة الاتصالات أو عبر الأكواد المختصرة التي توضح الرصيد المتبقي وتفاصيل الباقة.

المتابعة المنتظمة تكشف أنماط الاستخدام، مثل التطبيقات الأكثر استهلاكًا للبيانات أو أوقات الذروة التي يزداد فيها معدل الاستخدام، ما يساعد على تجنب نفاد الباقة قبل موعد تجديدها وبالتالي تفادي رسوم إضافية.

 

إدارة استهلاك الإنترنت بذكاء

يُعد بث الفيديوهات بجودة مرتفعة أحد أبرز أسباب استنزاف باقة الإنترنت، لذلك يُنصح بخفض جودة المشاهدة عند استخدام بيانات الهاتف، كما أن إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية يحد من الاستهلاك غير الملحوظ للبيانات.

ويمكن أيضًا تفعيل خاصية “توفير البيانات” في إعدادات الهاتف أو داخل التطبيقات المختلفة، وهي ميزة تقلل حجم البيانات المستخدمة دون التأثير الكبير على الأداء.

 

ألغِ الخدمات غير الضرورية

كثير من المستخدمين يشتركون في خدمات ترفيهية أو إخبارية عبر الرسائل النصية دون متابعة قيمتها الشهرية، ما يؤدي إلى زيادة الفاتورة. مراجعة قائمة الاشتراكات بشكل دوري وإلغاء غير المستخدم منها خطوة أساسية للحد من المصروفات.

وتتيح شركات الاتصالات إمكانية إلغاء هذه الخدمات بسهولة عبر التطبيق أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء.

 

استثمر في شبكة Wi-Fi

الاعتماد على شبكة Wi-Fi آمنة في المنزل أو العمل يقلل من استهلاك بيانات الهاتف، خاصة عند تحميل التطبيقات أو تحديثها أو مشاهدة المحتوى المرئي لفترات طويلة. ويُفضل دائمًا التأكد من أمان الشبكة لحماية المعلومات الشخصية.

 

اختر الباقة الأنسب لاحتياجاتك

أحيانًا تكون المشكلة في نوع الباقة نفسها، لذلك من المفيد مراجعة تفاصيلها ومقارنتها بأنماط الاستخدام الفعلية، فقد يكون الانتقال إلى باقة مختلفة أكثر ملاءمة وأقل تكلفة على المدى الطويل.

في النهاية، تقليل فاتورة الهاتف المحمول لا يعني تقليل الاستخدام، بل يعني استخدامًا أكثر وعيًا وتنظيمًا، وهو ما ينعكس مباشرة على حجم الإنفاق الشهري دون المساس بجودة الخدمة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

اندلع حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

السيطرة على حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

ارشيفية

سيارة تطيح بشاب أثناء عبوره الطريق في الوراق

حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أجرة على محور الضبعة بالبحيرة

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

