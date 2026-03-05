قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة لـ جنرال موتورز: أي مقترحات يتم تقييمها فنيا وماليا لتعزيز التنافسية

وزير الصناعة في اجتماع مع شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات
وزير الصناعة في اجتماع مع شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا مع ممثلي شركة General Motors لصناعة السيارات، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لبحث مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات بالسوق المصرية.
وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي وجذب الاستثمارات وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحفيز التصدير وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع.


وأشار الوزير إلى أن أي مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيا وماليا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، مؤكدا الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية وتعزز مساهمتها في تنفيذ مستهدفات الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج والتصدير.


وخلال الاجتماع تم استعراض قدرات الشركة في مصر، حيث يعد مصنع General Motors بمدينة السادس من أكتوبر الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، فيما تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، مع استثمارات تخطت 530 مليون دولار، واعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، فضلًا عن توفير أكثر من 1300 فرصة عمل.
 

كما تناول اللقاء تطورات مشروع إنتاج طراز Chevrolet Optra محليًا، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.
من جانبها أكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل على تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمر، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة إيجابية نحو إرساء سياسة متكاملة ومؤسسية للصناعة.
وأضافت أن General Motors تعمل عن كثب مع الحكومة لتعزيز البرنامج وتطويره بما يسرع وتيرة التصنيع ويرفع القدرة التنافسية ويعمق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية، مؤكدة التزام الشركة طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر من خلال توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتنمية قدرات الموردين المحليين والتوسع في الاستثمارات.

صناعة السيارات شركة جنرال موتورز وزير الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

ترشيحاتنا

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

مازدا 3 موديل 2007

اركب مازدا 3 أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

سعر جهاز MacBook Neo

لابتوب لمحدودي الدخل .. "أبل" تفاجئ السوق بـ MacBook Neo

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد