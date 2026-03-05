قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الجلود ترفع مقترحات لوزير الصناعة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات

غرفة صناعة الجلود
غرفة صناعة الجلود
ولاء عبد الكريم

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، تمهيدًا لإعداد مذكرة رسمية لعرضها على المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، تتضمن عددًا من المقترحات الداعمة للصناعة بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.


وترأس الاجتماع جمال السمالوطي رئيس الغرفة، بحضور محمد زلط وكيل الغرفة، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة مصطفى علام، مراد عبدالجواد، سامح زيدان، مصطفى صالح، هشام البوشي، محمد نجم، أشرف محروس، ماجد مكرم، ومدير الغرفة علاء النمر، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه صناعة الجلود وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.


وأكد المجلس أن قطاع صناعة الجلود يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، إذ تمثل صناعة المنتجات الجلدية نحو 5% من الإنتاج الصناعي، ويضم القطاع نحو 17,622 منشأة يعمل بها أكثر من 270 ألف عامل وفني، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى لقطاع الأحذية إلى نحو 750 مليون زوج سنويًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 80 مليون زوج، وهو ما يعكس وجود فجوة كبيرة يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج والتصدير.


وأوضح جمال السمالوطي أن صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية من الصناعات كثيفة العمالة، ما يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تنظيمية أو تشريعية تخص هذا القطاع، مؤكدًا أهمية دعم الصناعة لتعزيز قدرتها على النمو وتوفير فرص العمل.
واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها صعوبة استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة للمنشآت داخل الحيز العمراني، حيث اقترحت الغرفة تيسير إجراءات منح تراخيص مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لحين تقنين الأوضاع أو الانتقال إلى المدن الصناعية الجديدة.


كما أشار أعضاء المجلس إلى وجود نقص في مستلزمات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها من الخارج، مطالبين بتشجيع الاستثمارات المحلية في تصنيع تلك المستلزمات لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.


وفيما يتعلق بتوافر الخامات، أوضح السمالوطي أن السوق المحلية تعاني نقصًا في الجلود عالية الجودة نتيجة تصدير الجلود "الكرست" بقيمة مضافة منخفضة، لافتًا إلى أن صادرات الجلود المدبوغة تراجعت من نحو 70% من الإنتاج في وقت سابق إلى 20% حاليًا بسبب انخفاض جودة الجلد، وهو ما يؤثر على صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية.


وتطرق الاجتماع كذلك إلى أزمة نقص العمالة المدربة، حيث أوصى المجلس بتطوير مركز تدريب الأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وتحديث معداته واستبدال المدربين الذين بلغوا سن التقاعد، إضافة إلى إعادة تمثيل الغرفة في مجلس إدارة المركز، إلى جانب تعزيز التعاون مع قطاع التعليم الفني لتطوير برامج التعليم المزدوج وتحديث مركز تكنولوجيا صناعة الجلود لدعم التدريب المهني.


وفي ملف تنمية الصادرات، أشار المجلس إلى وجود معوقات في صرف دعم المعارض الخارجية والبعثات الترويجية واستقدام المشترين الأجانب، مطالبًا بتيسير إجراءات صرف الدعم خاصة للأسواق العربية والإفريقية، إلى جانب إنشاء مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في تلك الأسواق، مستشهدًا بنجاح معرض القاهرة الدولي للجلود في تعزيز الصادرات وعقد صفقات تصديرية مستدامة.
وأكد المجلس أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه مضاعفة إنتاج القطاع وزيادة صادراته، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

غرفة صناعة الجلود اتحاد الصناعات المصرية وزير الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

وزير الطاقة اللبنانى يؤكد عدم وجود أزمة محروقات

وزير الطاقة اللبناني يؤكد عدم وجود أزمة محروقات

تركيا

تركيا : أعمال الجماعة الكردية الانفصالية تهديد لأمن إيران والمنطقة

ميلوني تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الأزمة الإيرانية

رئيس وزراء إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الأزمة الإيرانية

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد