النيتو: إيران كانت على وشك الحصول على قدرات نووية.. وندعم ترامب في حربه ضد طهران

كشف الأمين العام لحلف النيتو مارك روته أن إيران كانت على وشك الحصول على قدرات نووية، وهذا الأمر يشكل خطرا على إسرائيل.

وقال الأمين العام للنيتو، في تصريحات له: "ما حدث في تركيا من اعتراض يظهر يقظة حلف النيتو"، مشيرا إلى أن تفعيل المادة 5 من ميثاق الحلف غير مناسب في هذه الحالة.

وذكر الأمين العام للنيتو أن الولايات المتحدة كانت ستجد صعوبة في شن هذه الحملة ضد إيران من دون الحلفاء الأوروبيين، مؤكدا دعم الحلف لترامب للقضاء على القدرات النووية والصاروخية لإيران.



وأضاف الأمين العام للنيتو: "من الصعب تقييم كيف سينتهي الوضع في إيران،

يجب التأكد من أن إيران لم تعد تشكل تهديدا".

وختم الأمين العام لحلف النيتو: “الولايات المتحدة هي الضامن لعدم اندلاع حرب نووية”.