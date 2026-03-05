خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين لا يجوز الاستئناف عليها وفقًا للوائح المنظمة للمسابقات.

وكتب عامر العمايرة عبر فيسبوك: "‏عقوبة إيقاف مباراتين لا يوجد لها استئناف، الاستئناف سيكون على الغرامة المالية فقط".

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ.

كما جاء في القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر.

وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات.

وسوف تقوم الشئون القانونية بالنادي الأهلي باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات.