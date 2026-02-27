خبير لوائح يصدم الزمالك بسبب قيمة غرامة فرجاني ساسي

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح، مفاجأة بشأن قيمة غرامة الزمالك لصالح فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، وهي عبارة عن مستحقات اللاعب التي تسببت في إيقاف قيد النادي.

وكتب العمايرة عبر حسابه على فيسبوك “‏بخصوص قضية التونسي فرجاني ساسى حكم محكمة التحكيم الرياضية كاس صدر 10 أكتوبر 2025 وتم الحكم بـ 476 ألفا و881 يورو و5% فائدة لمدة تزيد عن 5 سنوات، أي أن المبلغ بالفوائد أصبح 593 ألفا و566 يورو وبتحويله لدولار يصبح 700 ألف و408 دولارات والمبلغ محسوب حتى تاريخ اليوم”.

رحيل فرجاني ساسي

ورحل فرجاني ساسي، عن الزمالك في صيف عام 2021 بعد نهاية عقده، ودارت أزمة بينه وبين إدارة الزمالك وقتها، بسبب مستحقات مالية متأخرة طالب بها اللاعب التونسي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، على ملعب الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل على إستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.