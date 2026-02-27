كوكا يسجل .. الحزم يتقدم على الاتفاق 2-1 بالشوط الأول بدوري روشن السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الحزم والاتفاق بتقدم الحزم بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.
وسجل هدفي الحزم كل من يوسف سامي الشمري وفابيو مارتينيز في الدقيقتين 17 و43، بينما سجل هدف الاتفاق أحمد حسن كوكا في الدقيقة 9 من انطلاق المباراة.
تشكيل الفريقين
أعلن مدربا فريقي الحزم والاتفاق التشكيل الرسمي لفريقيهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.
تشكيل الحزم ضد الاتفاق
حراسة المرمى: زايد
خط الدفاع: بوطويل - روزبيه - تنكر
خط الوسط: الراشد - باه - عومارو - النخلي
خط الهجوم: موكوانا - السومة - مارتينيز
البدلاء: محمد عيسى اليامي - يوسف المزيريب - عبد الرحمن الخيبري - نواف الحبشي - عبد العزيز الضويحي - ماجد الغامدي - عبد الرحمن الدخيل - احمد الشمراني - عبد العزيز الحربي
وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي:
حراسة المرمى: روداك
خط الدفاع: العليان - مادو - هندري - هندي
خط الدفاع: فينالدوم - علي - دودا - كوستا
خط الدفاع: غلوشيفيتش - كوكا
البدلاء: فارس الغامدي - عواد دهل - موهاو نكوتا - عبد الباسط هوساي - جلال السالم - حسن المسلم - زياد الغامدي - ياسر عبدالله الشمري - راضي العتيبي