قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأسبرين يوميًا لا يوفر وسيلة سريعة أو مضمونة للوقاية من سرطان القولون، بل قد يرتبط بمخاطر فورية، أبرزها النزيف الخطير والسكتة الدماغية النزفية.

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ونشرت الدراسة نُشرت في Cochrane Database of Systematic Reviews، واستندت إلى تحليل بيانات 10 تجارب سريرية عشوائية شملت 124,837 مشاركًا، أجراها باحثون من West China Hospital of Sichuan University.
 

وتوصل الباحثون إلى أن الأسبرين لا يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون خلال أول 5 إلى 15 عامًا من الاستخدام، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم ملاحظة بعض الفوائد المحتملة بعد أكثر من 10 إلى 15 عامًا في بعض الدراسات، فإن هذه النتائج جاءت من مراحل متابعة رصدية قد تكون عرضة لتحيزات علمية.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور تشاولون كاي إن فكرة أن الأسبرين قد يمنع سرطان القولون على المدى الطويل "مثيرة للاهتمام، لكنها غير مضمونة، وتأتي مع مخاطر فورية".

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مخاطر فورية.. نزيف وسكتة دماغية

وأظهرت النتائج وجود دليل واضح على أن الاستخدام اليومي للأسبرين يزيد خطر:
ـ النزيف الخطير خارج الجمجمة
ـ السكتة الدماغية النزفية (نتيجة تمزق وعاء دموي في الدماغ)
حتى الجرعات المنخفضة المعروفة بـ«الأسبرين الصغير» قد ترفع خطر النزيف، خاصة لدى:
ـ كبار السن
ـ من لديهم تاريخ مع قرحة المعدة
ـ مرضى اضطرابات النزيف

وأكد الباحثون أن خطر النزيف يبدأ فورًا بعد بدء الاستخدام، بينما أي فائدة محتملة ضد السرطان قد تستغرق أكثر من عقد للظهور إن ظهرت أصلًا.

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ماذا عن الفئات عالية الخطورة؟

وتشير أبحاث سابقة إلى احتمال استفادة بعض الأشخاص المعرضين وراثيًا لخطر مرتفع، مثل المصابين بمتلازمة لينش من الأسبرين.

ولكن الدراسة ركزت فقط على الأشخاص ذوي المخاطر المتوسطة، حيث ظلت الأدلة طويلة المدى غير مؤكدة.

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

لماذا يُستخدم الأسبرين أصلًا؟

ويعمل الأسبرين على تثبيط إنتاج «البروستاجلاندين»، وهي مواد كيميائية تنقل إشارات الألم والالتهاب في الجسم، لذلك يُستخدم لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب وخفض الحرارة.

وفي دراسة أخرى نُشرت عام 2025 في New England Journal of Medicine، تبين أن مرضى سرطان القولون الذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين بعد استئصال الورم كانوا أقل عرضة لعودة السرطان خلال ثلاث سنوات، لكن دوره في الوقاية الأولية لا يزال محل جدل.

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

توصيات الخبراء

ويشدد الباحثون على ضرورة عدم البدء في تناول الأسبرين بهدف الوقاية من السرطان دون استشارة طبية، مع تقييم دقيق لمخاطر النزيف.

وأكدوا أن النهج المستقبلي يجب أن يعتمد على «الوقاية الدقيقة»، أي تحديد من قد يستفيد فعليًا من العلاج بناءً على المؤشرات الجزيئية والملف الصحي الفردي، بدلًا من تعميم التوصية على الجميع.

الأسبرين وسرطان القولون الوقاية من سرطان القولون مخاطر الأسبرين النزيف والسكتة الدماغية الجرعة المنخفضة من الأسبرين دراسة كوكرين سرطان القولون سرطان القولون والمستقيم أضرار الأسبرين اليومية الوقاية من السرطان مخاطر النزيف الدماغي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن الحجار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام

الجامع الأزهر

10 رمضان.. الآلاف يتوافدون على الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح| صور

برنامج "اعرف دينك"

هل نصلي التراويح 8 ركعات أم 20؟.. علي جمعة يجيب

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد