قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا

كزبرة
كزبرة
محمد البدوي

تحدث الفنان أحمد عبد الحميد، عن واقع جيله في الوسط الفني، مؤكدًا أن بعض الممثلين تعرضوا لظلم فني، بينما حصل آخرون على فرص تفوق جاهزيتهم، في ظل التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي.

معايير الاختيار

وأشار خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» عبر شاشة قناة النهار، إلى أن معايير الاختيار تغيّرت في السنوات الأخيرة، موضحًا أن السوشيال ميديا باتت عنصرًا مؤثرًا في قرارات الإنتاج، لكنها لا تعكس دائمًا النضج الفني الكامل.

وأكد أن الشهرة السريعة قد تمنح البعض دفعة كبيرة قبل اكتمال أدواتهم، معتبرًا أن «الكرسي» أو بريق النجاح قد يغيّر نظرة البعض لأنفسهم، كما أن منصات التواصل أفرزت نجومًا حققوا نجاحًا رقميًا لا يوازي بالضرورة نجاحًا تمثيليًا حقيقيًا.

قدرات فنية حقيقية 

وفي المقابل، شدد عبد الحميد على أن هناك فنانين صاعدين يملكون موهبة واضحة، ومن بينهم كزبرة، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية حقيقية تؤهله لأدوار البطولة، رغم وجود من يستكثر عليه هذه المساحة.

عدم تقبّل نجاح الآخرين

وأضاف أن الأمر لا يقتصر عليه وحده؛ بل يطال أسماء أخرى مثل مصطفى غريب، مشيرًا إلى أن بعض الانتقادات تنبع أحيانًا من عدم تقبّل نجاح الآخرين.

كما أثنى على موهبة خالد أنور، معتبرًا أنه ممثل قوي مرّ بفترة تراجع، لكنه قادر على العودة بقوة في الوقت المناسب.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الموهبة الحقيقية تفرض نفسها في النهاية، وأن النجاح المستمر لا يصنعه التريند وحده، بل الاجتهاد وتطوير الأدوات والرهان على القيمة الفنية.

أحمد عبد الحميد الفنان أحمد عبد الحميد الوسط الفني الممثلين مصطفى غريب كزبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن الحجار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام

الجامع الأزهر

10 رمضان.. الآلاف يتوافدون على الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح| صور

برنامج "اعرف دينك"

هل نصلي التراويح 8 ركعات أم 20؟.. علي جمعة يجيب

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد