إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
فن وثقافة

رمضان2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بيبو بطولة كزبرة

برومو مسلسل بيبو
برومو مسلسل بيبو
تقى الجيزاوي

طرحت منصة watch it البرومو الرسمى لمسلسل “بيبو” من بطولة الفنان الشاب كزبرة ونخبة من نجوم الفن ، ومن المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضانى المقبل.

مسلسل بيبو

ويُعد مسلسل «بيبو» أولى البطولات المطلقة للفنان كزبرة في الدراما التلفزيونية، بعد نجاحاته المتتالية في السينما والأعمال الشبابية، ليخوض من خلال العمل تجربة جديدة ومختلفة على مستوى الدراما الاجتماعية.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الإنسانية، التي تتناول قضايا معاصرة برؤية درامية عميقة، في تعاون فني يجمع كزبرة مع المخرج تامر محسن، المعروف بتقديم أعمال تحمل بعدًا إنسانيًا وبصمة فنية خاصة.
ومن المتوقع أن يشهد المسلسل اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع حالة الترقب التي تحيط بالتجربة الدرامية الأولى لكزبرة كبطل مطلق، إلى جانب فريق عمل مميز، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في سباق دراما رمضان 2026.

مسلسل «بيبو» يتكون من 15 حلقة، ويدور في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا والتشويق، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

أبطال مسلسل بيبو

ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا دياب.

منصة WATCH IT بيبو ابطال مسلسل بيبو

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

المهندس كريم بدوى وزير البترول

وزير البترول يصدر حركة تكليفات موسعة شملت موقعاً قيادياً ورؤساء شركات

تعبيرية

برلمانية: تعزيز دور القطاع الخاص أولوية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

تكليف المهندس محمود عبدالحميد مستشاراً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس سيد احمد عبد الفتاح سليم عضواً منتدباً

وزير البترول يكلف المهندس محمود عبدالحميد مستشاراً للشركة القابضة للغازات

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

