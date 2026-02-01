رمضان2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بيبو بطولة كزبرة

طرحت منصة watch it البرومو الرسمى لمسلسل “بيبو” من بطولة الفنان الشاب كزبرة ونخبة من نجوم الفن ، ومن المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضانى المقبل.

مسلسل بيبو

ويُعد مسلسل «بيبو» أولى البطولات المطلقة للفنان كزبرة في الدراما التلفزيونية، بعد نجاحاته المتتالية في السينما والأعمال الشبابية، ليخوض من خلال العمل تجربة جديدة ومختلفة على مستوى الدراما الاجتماعية.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الإنسانية، التي تتناول قضايا معاصرة برؤية درامية عميقة، في تعاون فني يجمع كزبرة مع المخرج تامر محسن، المعروف بتقديم أعمال تحمل بعدًا إنسانيًا وبصمة فنية خاصة.

ومن المتوقع أن يشهد المسلسل اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع حالة الترقب التي تحيط بالتجربة الدرامية الأولى لكزبرة كبطل مطلق، إلى جانب فريق عمل مميز، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في سباق دراما رمضان 2026.

مسلسل «بيبو» يتكون من 15 حلقة، ويدور في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا والتشويق، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

أبطال مسلسل بيبو

ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا دياب.