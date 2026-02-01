الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى لأقسام القلب بمستشفيات القوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية.

تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والجلسات العلمية وورش العمل التدريبية التى تناولت آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب ، وكذلك مناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة ، بالإضافة إلى إجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدات القسطرة بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة إلى قاعات المؤتمر لتحقيق الإستفادة الطبية لجميع المشاركين.

وفى سياق متصل وقع اللواء طبيب طارق عبد القادر سلام رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية عقد إتفاق مع الأستاذ الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى للتعاون بين الجانبين فى تأهيل الأطباء من خلال دراسة الدبلومة المهنية لطب الكوارث والتى تهدف لإعداد كوادر طبية قادرة على التعامل مع الكوارث والأثار الناجمة عنها ، وذلك بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأستاذ الدكتور محمـد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى جامعة القاهرة .

يأتي ذلك إستمراراً لدور القوات المسلحة فى الإرتقاء بالمنظومة الطبية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بأحدث ما وصلت إليه العلوم الطبية بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للشعب المصرى،