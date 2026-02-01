صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية الإرتقاء بقدرات فرق متابعة المديريات بالوحدات الصحية والمستشفيات والإهتمام بتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، بما ينعكس على تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بضرورة تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي إيماناً بأن "الإستثمار في الإنسان يمثل حجر الأساس في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية".

وفي سياق متصل أوضح الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام فريق عمل الإدارة العامة لمتابعة المديريات بتنظيم دورتين لتدريب (٢٥) متدرباً من أعضاء متابعة المديريات بالمستشفيات والإدارات الصحية والتي تشمل تنمية المهارات الإدارية والشخصية وذلك بقاعة تدريب مستشفي صدر الزقازيق وتستمر هذه التدريبات أيضا خلال شهر فبراير القادم

وأشار محافظ الشرقية إلى إستمرار تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة، والتي تُلبّي الإحتياجات الفعلية للوظائف، وتُعزّز مهاراتهم للوصول إلى التميز الإداري بما ينعكس على تطوير الأداء وتحسين منظومة العمل المؤسسي داخل المحافظة فضلاً عن تأهيلهم لتولي المناصب الإشرافية والقيادية العليا.