«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد سرادقات العزاء، أظهر وقوع مشادة كلامية بين قارئ العزاء وأحد الحاضرين، وسط ذهول الحضور.

وظهر القارئ وهو يطلب من مُقدِّم العزاء عدم الإذاعة، قائلًا: "ما تذيعش لي خالص"، ليرد الآخر: "أنا هحاسبك على الزقّة دي، بس احترامًا لأصحاب المكان"، فيرد القارئ: "إنت اتهبلت ولا إيه؟".

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض بانتقادات حادة، فيما أشار آخرون إلى غرابة المشهد وعدم توقع وقوع مثل هذه المشادات في مناسبات العزاء.

وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي:

"الشيخ ده شكله واكل ومتقل في المِعدة، لأن الخبطة باين مفعولها".

فيما علق آخر: "اتفرجوا على المسخرة، أدي قُرّاء الزمان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قُرّاء مناظر، شكلهم حلو يا أخي، حسبي الله ونعم الوكيل".