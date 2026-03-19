دولة الاحتلال محاصرة.. أكثر من 5 ملايين إسرائيلي محتجزون في الملاجئ

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، يوم الخميس أن أكثر من 5 مليون إسرائيلي محتجزين في الملاجئ منذ بداية الموجة الـ63.

وقال إن قوات الجيش الإيراني وحرس الثورة دمرت أربع طائرات مسيّرة معادية في سماء بلادنا منذ الليلة الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية,

وأضاف أن الشباب الغيارى والعلماء البواسل في القوة الجوفضائية لحرس الثورة ، نجحوا من خلال صنع معدات ومنظومات دفاع جوي حديثة ودمجها في الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، في إصابة أسطورة القوة للطائرات الأمريكية f35.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشف الحرس الثوري الإيراني، عن تفاصيل استهداف مقاتلة استراتيجية من طراز "F-35" تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء المركزية لإيران، مؤكدة تعرضها لإصابة بليغة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه في تمام الساعة 2:50 من فجر اليوم، تم استهداف وإصابة مقاتلة استراتيجية من طراز (F-35) تابعة للجيش الأمريكي المعتدي في سماء وسط إيران، وذلك بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة ومتطورة تابعة لقوات الجوفضاء في الحرس الثوري.

وأضاف البيان: إن مصير المقاتلة لا يزال غير معلوم وهو قيد التحقيق، مع وجود احتمالية كبيرة لسقوطها، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.