استقالة مجلس إدارة الوداد الرياضي تمهيدا لمرحلة جديدة

أعلن المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي بشكل رسمي تقديم استقالته من مهامه، وذلك خلال انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي المقبل، في خطوة تعكس تحمّل المسؤولية عقب الإخفاقات التي شهدها الفريق على الصعيدين الإفريقي والمحلي خلال الموسم الحالي.

وأوضح المكتب المديري أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من روح المسؤولية والالتزام تجاه مكونات النادي وجماهيره، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إفساح المجال أمام قيادة جديدة قادرة على إعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية وتحقيق تطلعات الأنصار.

وفي سياق التحضير للموسم الرياضي 2026-2027، أعلن النادي عن فتح باب الانخراط أمام الراغبين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 مايو 2026 إلى 5 يونيو 2026، وفق الشروط والمساطر المعمول بها داخل الوداد. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المنخرطين وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرارات داخل النادي.

كما كشف المكتب المديري عن فتح باب إيداع ملفات الترشح لرئاسة نادي الوداد الرياضي، وذلك خلال الفترة من 5 يونيو 2026 إلى 20 يونيو 2026، في إطار التحضير لعقد الجمع العام العادي والانتخابي الذي سيشهد اختيار قيادة جديدة للفريق.

وأكدت إدارة النادي أن جميع هذه الإجراءات تأتي بهدف ضمان انتقال ديمقراطي شفاف وسلس، يحافظ على استقرار الوداد الرياضي ويصون مصالحه العليا، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع مكونات النادي خلال المرحلة المقبلة لضمان عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية على الساحة الكروية؟