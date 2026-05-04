أزمة النفط في إيران.. واشنطن تحذر من توقف الإنتاج خلال أيام مع امتلاء المخزونات

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن قطاع النفط الإيراني يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الحصار المفروض، مشيرًا إلى أن مؤشرات التخزين والإنتاج تعكس وضعًا اقتصاديًا بالغ الحساسية داخل طهران.

وأوضح بيسنت أن مرافق تخزين النفط في إيران تشهد امتلاءً سريعًا خلال الفترة الأخيرة، ما يدل على تراجع قدرة البلاد على تصريف إنتاجها في الأسواق العالمية، في ظل القيود والعقوبات المستمرة.

وأضاف أن استمرار هذه الظروف قد يدفع إيران إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل تقليص أو حتى تعطيل إنتاج النفط خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، إذا لم تحدث أي انفراجة في الوضع الراهن.