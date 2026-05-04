قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر كمال ينعى هاني شاكر: تشرفت إني لحنت لك
أزمة النفط في إيران.. واشنطن تحذر من توقف الإنتاج خلال أيام مع امتلاء المخزونات
سيناريوهات حسم الدوري.. بيراميدز البطل حال تساوي ثلاثي القمة
شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر .. الأسعار والمساحات
أيقونة عالم السرعة.. ماذا قدمت أودي R8 الخارقة؟
خروج مزدوج من أوابك وأوبك+.. الإمارات تعيد رسم خريطة تحالفاتها النفطية
إيران تحذر أمريكا: لن نتهاون مع أي تحرك داخل مضيق هرمز
تريزيجيه مهدد بالغياب عن بمباراة إنبي
أملك كل الأوراق.. ترامب يثير الجدل برسالة غامضة
بعد القبض على المتهم.. ارتفاع عدد ضحايا مدير مدرسة هابي لاند والنيابة تحقق
رقم عالمي غير مسبوق لـ غزل المحلة تحت قيادة علاء عبد العال
مسؤولو مدرسة هابي لاند أمام النيابة: منعرفش حاجة عن الفيديو أو تصرفات المتهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

108 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح شركة الإسكندرية للأدوية خلال 9 أشهر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 33.3%، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي

وكشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح بلغ 431.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2026، مقابل 323.41 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 107.8 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 2.59 مليار جنيه، مقابل 2.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أكبر منتج للبنج

تعد شركة الإسكندرية للأدوية أكبر منتج لـ بنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا.

تأسيس الإسكندرية للأدوية

يشار إلى أن "الإسكندرية للأدوية" تأسست عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها 4 فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج، وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية. 

وسبق أن أدخلت الشركة مؤخرًا، تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF)، ضمن خطوط إنتاجها، وسجلت منها 4 منتجات جديدة، وجار تسجيل 3 أخرى؛ مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء، كما تصنع أقراص "البنادول" لصالح شركة هاليون العالمية.

هيكل الملكية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.

القابضة للأدوية شركة الإسكندرية للأدوية قطاع الأعمال العام أرباح الأسكندرية للأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

منتخب مصر

حسام حسن يراقب زيكو وظهير طلائع الجيش قبل حسم القائمة النهائية لكأس العالم

الاهلي

باسم مرسي: الزمالك كشف الأهلي وبيراميدز.. والإعلام ظلم الأبيض

الزمالك

باسم مرسي: لاعبو الزمالك أعطوا درسا للجميع.. والدوري في ميت عقبة

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد