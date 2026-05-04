تريزيجيه مهدد بالغياب عن بمباراة إنبي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود احتمالية كبيرة لغياب محمود حسن تريزيجيه عن مواجهة إنبي المقبلة في الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا، حيث خضع اللاعب لخياطة طبية بالقرب من منطقة الركبة.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الجهاز الطبي بالنادي يتحفظ على مشاركة اللاعب في المباراة، خوفًا من تعرضه لمضاعفات في موضع الإصابة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم حالته وغيابه لفترة أطول.

وأختتم الغندور، أن تريزيجيه يضغط بقوة من أجل التواجد في اللقاء، على أن يتم حسم موقفه النهائي عقب مران الفريق اليوم وفقًا لرؤية الجهاز الطبي.