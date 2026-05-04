باسم مرسي: لاعبو الزمالك أعطوا درسا للجميع.. والدوري في ميت عقبة

قال باسم مرسي لاعب الزمالك السابق، إن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



وتابع مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الدوري في الزمالك واللاعيبة دي سواء خدت أو مخدتش الدوري.. اللاعيبة فرضت على الجميع أنهم يحترموهم.

وأضاف: لاعبي الزمالك أدت دروس للجميع الكل قال هيفنشوا خامس وسادس ، اللاعيبة مش مضغوطه.. احنا مصيرنا ف أيدينا.. عكس الأهلي وبيراميدز مصيرهم في أيدينا.

وتابع: الناس اتكلمت بعد فوز الاهلي على الزمالك سايوا كل حاجه ومسكوا ف جمهور الزمالك وده سند الزمالك وجمهور الزمالك مش بيعامل اللاعيبة بالقطعة.