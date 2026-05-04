رسائل معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

سلّط الإعلامي محمد طارق أضا، الضوء على كواليس معسكر الزمالك، قبل مواجهة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني شدد على ضرورة غلق صفحة مباراة القمة تمامًا، والتركيز فقط على المرحلة المقبلة، مؤكدًا للاعبين أن تحقيق الفوز على سموحة يمثل خطوة مهمة نحو الاقتراب من حسم لقب الدوري.

وأضاف أن معتمد جمال طالب لاعبيه باعتبار المباراة بمثابة نقطة تحول في مشوار الفريق، سواء على مستوى المنافسة أو استعادة ثقة الجماهير، مشيرًا إلى أن الفوز سيكون مفتاحًا لمصالحة الجماهير.

وأشار أضا إلى أن المدرب ركز خلال المعسكر على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مواجهة القمة أمام الأهلي، مع العمل بشكل مكثف على تطوير الجوانب الدفاعية وتحسين التحولات الهجومية.

كما أوضح أن الجهاز الفني يسعى لرفع كفاءة الاستحواذ وزيادة الفاعلية أمام المرمى، لتجنب تكرار السلبيات التي أثرت على أداء الفريق أمام الأهلي والتي خسرها الأبيض، بثلاثة أهداف دون رد.